Irfan Peljto sudi derbi Zrinjski - Borac!

Sarajlija je delegiran za duel u Mostaru.

Izvor: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sarajevski sudija Irfan Peljto delegiran je za derbi susret 12. kola Premijer lige BiH između Zrinjskog i Borca, koji se igra u ponedjeljak (27. oktobar) u Mostaru.

Fudbalski savez BiH odredio je ovog četvrtka, prema pravilu, arbitre za utakmice predstojećeg kola, a odlučeno je da Peljto bude taj koji će predvoditi igrače mostarskog i banjalučkog premijerligaša ka centru.

U radu će mu pomagati Amer Macić (Mostar) i Emir Zahiragić (Sarajevo), dok će poslove četvrtog sudije obavljati Nihad Ljajić (Sarajevo). Za VAR provjere su zaduženi Sabrija Topalović (Zenica) i Amir Kadić (Sarajevo).

Utakmica u Mostaru počinje u 18.00 časova, a Borac je dočekuje kao prvoplasirani tim lige, uz četiri boda prednosti u odnosu na "plemiće".

STATISTIKA

Peljto (1984.) je dosadašnjim tokom karijere Zrinjskom sudio čak 45 puta, najviše od svih klubova u bh. prvenstvu. Mostarski klub je pod njegovom arbitražom ostvario 25 pobjeda, 12 remija i 8 poraza. Zrinjski je posljednji poraz kad mu je sudio Peljto doživio prije više od godinu i po, 10. marta 2024. godine, upravo u duelu sa Borcem na domaćem terenu (0:1).

Za mečeve Borca Peljto je delegiran 25 puta. Na tim mečevima Borac je ostvario po osam pobjeda i remija i devet poraza, a u posljednjih osam mečeva kada je Peljto dijelio pravdu crveno-plavi su samo dva puta trijumfovali.

SVI MEČEVI BORCA I ZRINJSKOG SA PELJTOM KAO ARBITROM

19. septembar 2015. Borac - Zrinjski 2:1

16. avgust 2020. Borac - Zrinjski 1:0

6. novembar 2021. Zrinjski - Borac 4:1

22. oktobar 2023. Borac - Zrinjski 0:0

10. mart 2024. Zrinjski - Borac 0:1

23. maj 2024. Borac - Zrinjski 0:1*

15. septembar 2024. Zrinjski - Borac 1:1

* Utakmica igrana u sklopu finala Kupa BiH

(mondo.ba)