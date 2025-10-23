Irfan Peljto sudi derbi Zrinjski - Borac!

Sarajlija je delegiran za duel u Mostaru.
Sarajevski sudija Irfan Peljto delegiran je za derbi susret 12. kola Premijer lige BiH između Zrinjskog i Borca, koji se igra u ponedjeljak (27. oktobar) u Mostaru.
Fudbalski savez BiH odredio je ovog četvrtka, prema pravilu, arbitre za utakmice predstojećeg kola, a odlučeno je da Peljto bude taj koji će predvoditi igrače mostarskog i banjalučkog premijerligaša ka centru.
U radu će mu pomagati Amer Macić (Mostar) i Emir Zahiragić (Sarajevo), dok će poslove četvrtog sudije obavljati Nihad Ljajić (Sarajevo). Za VAR provjere su zaduženi Sabrija Topalović (Zenica) i Amir Kadić (Sarajevo).
Utakmica u Mostaru počinje u 18.00 časova, a Borac je dočekuje kao prvoplasirani tim lige, uz četiri boda prednosti u odnosu na "plemiće".
STATISTIKA
Peljto (1984.) je dosadašnjim tokom karijere Zrinjskom sudio čak 45 puta, najviše od svih klubova u bh. prvenstvu. Mostarski klub je pod njegovom arbitražom ostvario 25 pobjeda, 12 remija i 8 poraza. Zrinjski je posljednji poraz kad mu je sudio Peljto doživio prije više od godinu i po, 10. marta 2024. godine, upravo u duelu sa Borcem na domaćem terenu (0:1).
Za mečeve Borca Peljto je delegiran 25 puta. Na tim mečevima Borac je ostvario po osam pobjeda i remija i devet poraza, a u posljednjih osam mečeva kada je Peljto dijelio pravdu crveno-plavi su samo dva puta trijumfovali.
SVI MEČEVI BORCA I ZRINJSKOG SA PELJTOM KAO ARBITROM
19. septembar 2015. Borac - Zrinjski 2:1
16. avgust 2020. Borac - Zrinjski 1:0
6. novembar 2021. Zrinjski - Borac 4:1
22. oktobar 2023. Borac - Zrinjski 0:0
10. mart 2024. Zrinjski - Borac 0:1
23. maj 2024. Borac - Zrinjski 0:1*
15. septembar 2024. Zrinjski - Borac 1:1
* Utakmica igrana u sklopu finala Kupa BiH
(mondo.ba)