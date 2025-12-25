Partizan našao napadača u Moskvi?

Crno-bijeli žele da dovedu ofanzivca CSKA Artjoma Šumanskog.

Napadač CSKA iz Moskve Artjom Šumanski (21) navodno je želja Partizana. Prema informacijama iz Rusije, Bjelorus će napustiti "armejce" i otići na pozajmicu, a srpski klub je jedna od opcija, s tim da je izvjesnije da dođe na leto.

"Među zainteresovanim klubovima su Akron, koji mu nije prioritet, Nižnji Novgorod, koji je jedan od četiri kandidata, Baltika, koja je rezervna opcija i Partizan. Srbi žele, ali nisu u stanju da izvedu pozajmicu, pa je izvjesnije da će preći na leto", navodi se u Rusiji.

Bjelorus Artjom Šumanski rođen je u Vitebsku 2004. godine, napadač je i visok je 185 centimetara. Ponikao je u FK BATE Borisov, u kojem je i odigrao prvu seniorsku sezonu 2021/22.

Prije dolaska u Moskvu, Šumanski je igrao i za Aris iz Limasola, a u CSKA je stigao početkom 2024, za 1,5 miliona evra. U dresu ruskog velikana nastupio je 23 puta i postigao dva gola. Ove sezone je uglaviom bio rezerva, a trener Fabio Celestini koristio ga je na poziciji krila i napadača.

Šumanski je pod ugovorom sa CSKA do kraja juna 2029. i prema Transfermarktu njegova cijena je procijenjena na 900.000 evra.

Partizan pod suspenzijom FIFA

Partizan je pod zabranom FIFA dok ne plati dugovanja bivšem igraču Patriku Andradeu, koji je tužio klub. Iz Humske su najavili da će taj dug u iznosu od 1,3 miliona evra platiti prije početka prelaznog roka.

"Suspenzija je na snazi do trenutka uplate dugovanja prema pomenutom igraču, a ista će biti ukinuta momentom izmirenja navedenog duga, što će se i desiti prije zimskog prelaznog roka, čime se omogućava nastavak registracije novih igrača", saopštili su crno-bijeli.

