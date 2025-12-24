Božić kad se Real Madrid plašio Partizana: Santijago Bernabeu nije vidio bolji tim, čekao ga sa konjakom

Posljednjih decenija "Boxing Day" se vezuje za mečeve engleskog fudbala, a svojevremeno su meč Kupa evropskih šampiona na Božić, 25. decembra, igrali Real Madrid i Partizan.

Meč Lige šampiona 25. decembra? Danas djeluje nezamislivo zbog velikog praznika koji se proslavlja širom Zapadne Evrope, ali i zbog engleskog fudbala koji je praktično privatizovao "Boxing Day" i tradicionalno zakazauje mečeve za ove dane. Nekada nije bilo tako, pa je veliki evropski meč baš na katolički Božić igrao i Partizan!

Prije tačno 70 godina, u prvom izdanju Kupa evropskih šampiona mečevi četvrtfinala bili su igrani u četiri različita termina, od 23. novembra do 18. januara. Nakon što je Real Madridu u prvom kolu izbacio Servete, a Partizan bio bolji od Sportinga u čuvenom dvomeču kojim je takmičenje i započeto, žrijeb je 4. novembra spario španski i srpski klub. Real Madrid uopšte nije bio zadovoljan jer je voljom žrijeba uparen sa jednim od najjačih timova Evrope sredinom prošlog vijeka - Partizanom iz Beograda.

Kako je odlučeno da se igra na Božić?

Datum utakmice u Madridu odredila je uprava Reala na sastanku 23. novembra. "Definitivno će se 25. decembra odigrati utakmica Real Madrid - Partizan na stadionu Santjago Bernabeu. Uprava je to već čvrsto odredila, prihvatajući predlog rukovodilaca jugoslovenskog kluba. Igrači i pratnja Partizana stižu u Madrid 23. decembra avionom iz Pariza, a vraćaju se istim putem 26. decembra. Tako će boraviti u našoj prestonici tačno tri dana. Još jedan podatak: meč počinje u 15:45, da bi se maksimalno iskoristilo vreme, s obzirom da je u pitanju Božić", objašnjavalo je saopštenje koje je izdao klub koji će kasnije postati najveći u Evropi.

Prvi meč Reala i Partizana u četvrtfinalu Kupa evropskih šampiona. Izvor: Youtube/eurocups dofootball

Badnje veče igrači Reala proveli su u karantinu. Poslije treninga u Čamartinu 23. decembra, trener Viljalonga odabrao je 16 igrača, a ekspedicija Reala otišla je u El Eskorial, u njihov uobičajeni hotel Felipe II. Igrači, stručni štab i neki rukovodioci večerali su daleko od porodica. Kao nadoknadu, uprava Reala odlučila je da na tradicionalni banket poslije utakmice u hotelu Palas - gdje su prisustvovali igrači oba tima - mogu doći i supruge i djeca madridskih fudbalera.

Za igrače Partizana situacija je bila komplikovanija. Stigli su u Madrid 23. decembra posle iscrpljujućeg puta vozom: Beograd - Pariz, Pariz - Irun, Irun - San Sebastijan i konačno do Madrida. Sa stanice Norte, gdje ih je dočekao Santjago Bernabeu na čelu uprave, jugoslovenski fudbaleri su otišli direktno na trening u Čamartin.

Zašto se Real uplašio Partizana?

Na utakmicu je Real izašao sa izvjesnim strahom - zbog snage rivala, zbog datuma koji je doveo do toga da se prenos odobri samo ako bude rasprodato i zbog značajnog povećanja cijena ulaznica. Predsjednik Bernabeu je to pokušao da opravda.

"Povećanje cijena zavisi od potreba kluba. Ovoga puta, kada su navijači i igrači odlično reagovali, bilo je neophodno jer se poklapa sa kritičnim trenutkom - prije 31. decembra moramo platiti dva miliona pezeta poreza na luksuz", rekao je Bernabeu, po kojem danas nosi ime stadion najvećeg kluba na svijetu.

Bio je Božić, dan porodičnih ručkova, ali tribine Bernabeua bile su impresivne. Stadion je bio dupke pun za ono što je bio tek drugi meč Reala na domaćem terenu u novom takmičenju. Poslije početka u kojem je tehnika Balkanaca prijetila da pokvari slavlje na tribinama, Real se pretvorio u uragan i pregazio "najbolji tim koji sam vidio godinama", kako je Bernabeu opisao Partizan poslije ubjedljivih 4:0 za njegov tim. Iako je Di Stefano bio pod kontrolom zbog dobrog čuvanja Milutinovića, Real je ubjedljivo pobijedio. Sjajnu partiju pružio je Kastanjo sa dva gola (12. i 26. minut), zatim Gento poslije pola sata, a konačnih 4:0 postavio je Di Stefano 20 minuta prije kraja.

Svako je dobio pepeljaru i konjak?

Nakon odigrane utakmice 25. decembra, igrači Reala su sa porodicama otišli u Palas. Na večeri, koju je predvodio Bernabeu i punoj sportskih i političkih autoriteta, predsjednik Reala zahvalio je rivalima na fer ponašanju. Španija i Jugoslavija tih godina nisu imali diplomatske odnose zbog diktatora Franciska Franka, pa je ovaj meč privlačio dodatnu pažnju.

Potpredsjedniku Partizana, šefu delegacije, uručena je srebrna tacna kao poklon klubu i manja kao lični dar. Svaki igrač dobio je paket sa srebrnom pepeljarom na kojoj je bio amblem Reala, bocu konjaka i kilo nugata. Bio je to prvi put da tim iz komunističke Evrope igra na Realovom domaćem terenu. Prije toga je 1950. godine igrao tim Hungaria, ali to je bio tim sastavljen od igrača koji su pobjegli iza Gvozdene zavjese.

Kako je Partizan umalo šokirao Real?

Pobjeda od 4:0 ostvarena na Božić djelovala je kao ubjedljiva prednost za polufinale. I bilo je tako, ali tim trenera Viljalonge dobro se namučio u Beogradu, na stadionu Jugoslovenske narodne armije. Niska temperatura u Beogradu 29. januara 1956. godine nikako nije prijala fudbalerima španskog tima, a postoja je i dodatni problem za njih. Mučio ih je zaleđeni teren, pošto se Partizan protivio uklanjanju snijega da ne bi nastalo blato. Gol legendarnog Miloša Milutinovića tri minuta prije kraja izazvao je paniku kod Madriđana - jer je to bio pogodak za 3:0.

Spektakularan meč u četvrtfinalu Kupa evropskih šampiona. Izvor: Youtube/Istorija Partizana

"Bila je greška prihvatiti igranje u ovim datumima. Teren je bio klizalište", objasnio je Viljalonga kasnije. Njegov tim je u Beogradu bio potpuno razbijen, a nikome nije bilo jasno kako Partizan nije nadoknadio prednost iz prvog meča. Istina - beogradski tim ni u Madridu nije trebalo da bude tako ubjedljivo poražen. Decenijama kasnije i dalje se priča o dva poništena gola Miloša Milutinovića, za koje mnogi vjeruju da su bili regularni.

Real se provukao, preživio je gostovanje u Beogradu. I postao šampion, pobjedama nad italijanskim Milanom (5:4) u polufinalu i francuskim Remsom (4:3) u finalu. Bila je to prva od 15 evropskih titula Real Madrida. Deset sezona kasnije, jednu od titula Real je osvojio i pobjedom nad mladim timom Partizana, u Briselu.