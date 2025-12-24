logo
Ovo je plan da Jovan Milošević ostane u Partizanu: Mora da ispuni jedan uslov koji traži Štutgart

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Jovan Milošević mogao bi da produži pozajmicu i ostane u Partizanu do kraja sezone pod uslovom da posluša Štutgart i produži ugovor.

Da li Jovan Milošević ostaje u Partizanu Izvor: MN PRESS

FK Partizan želi da zadrži najvažnije igrače tokom zime i odbije sve ponude uprkos ozbiljnim dugovima, pošto je plan da se napadne šampionska titula. Da bi do nje Partizan došao, biće neophodna i pomoć Jovana Miloševića kome ističe pozajmica, tako da je najveći zadatak rukovodstva da zadrži svog najboljeg igrača i strelca.

S obzirom na to da Partizan ne može da ga plati, to je veliki problem, ali Rasim Ljajić ne odustaje i poručuje da postoji i dalje jedna opcija - to je da Milošević produži ugovor sa Štutgartom i potom produži pozajmicu u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

"Štutgart se pita, hoće da produže ugovor s njim, koji traje još godinu dana. Onda postoji realna opcija da se produži pozajmica do juna mjeseca, pa da ga Štutgart vrati ili proda iz Partizana. Smatraju da je bio odličan, igrač na kom mogu da zarade, ali hoće da mu prvo produže ugovor i time se obezbijede", naglasio je Rasim Ljajić za RTS.

Prema njegovim riječima želi da se Partizan bavi samo sobom, i da ne razmišlja o drugim klubovima u Srbiji, tako da ga trenutno najviše opterećuje UEFA monitoring, kazna FIFA i to što postoje ponude za sedmoricu igrača.

"Moramo da pronađemo balans kako da preživimo do juna, ali da to ne utiče na kvalitet ekipe kako bismo se borili za titulu. Nekoliko igrača ima izlazne klauzule od 10 miliona do 20 miliona evra i ako neko donese taj novac, nemoćni smo bilo šta da učinimo. Igrači su zbog te stavke u ugovoru zaštićeni, slobodni da odu. Vrlo pažljivo posmatramo sve i analiziramo. Svašta se piše, nije sve istina, nešto i jeste. Činjenica je da postoji interesovanje", zaključio je Ljajić.

Ove sezone Jovan Milošević dao je 16 golova za Partizan na 23 utakmice, dok ima i pet asistencija.

