Preminuo bivši fudbaler Partizana Vasil Ringov: Osvojio najsporniju titulu, pa je predao crno-bijelima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Preminuo je legendarni Vasil Ringov, bivši fudbaler Partizana, Vardara i Dinama iz Zagreba.

Preminuo Vasil Ringov Izvor: MN PRESS

Jedan od najboljih makedonskih fudbalera svih vremena Vasil Ringov preminuo je u 71. godini nakon kratke bolesti. Rođen je u Strumici 17. aprila 1955. godine, a karijeru je počeo u Belasici, a onda su ga primijetili rukovodioci Partizana i kratko je nosio crno-bijeli dres.

Bio je dio tima od 1973. do 1975. godine, odigrao je nekoliko mečeva u tom periodu nekoliko mečeva za prvi tim. Ipak on se nakon toga vratio u Makedoniju gdje je zaigrao za Tetetks, a onda je prešao u Vardar.

Nastupao je u veznom redu i igrao je za Vardar u vrijeme kada su tu bili Darko Pančev i Ilija Najdoski. Zatim je nastupao za Dinamo Zagreb, a imao je i sezonu u Njemačkoj gdje je igrao za Ajntraht iz Braunšvajga. Završio je karijeru 1987. godine u Vardaru.

Šajberova titula umjesto njemu otišla Partizanu

Najveći uspjeh u karijeri mu se desio na kraju iste kada je 1987. godine postao šampion Jugoslavije. Tim u kome su igrali Dragi Kanatlarovski, Toni Savevski, Darko Pančev, Ilija Najdoski, Avramovski i Stanojković je na kraju poslije čuvene "Šajberove afere" ostao bez titule, a ona je dodijeljena Partizanu. 

U dresu Vardara je malo igrača ostavilo veći trag. Na više od 200 odigranih utakmica dao je 93 gola u dresu kluba iz Skoplja. 

