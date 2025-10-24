logo
Preminuo Marko Milošević, bivši fudbaler, trener i menadžer

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Glas Srpske
Milošević je, između ostalog, radio u više klubova u Republici Srpskoj, među kojima su Sloga iz Trna, Omladinac, Krila Krajine i Laktaši.

Preminuo Marko Milošević Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

U Banjaluci je u 73. godini preminuo Marko Milošević, bivši fudbaler, trener i menadžer koji je dugi niz godina bio aktivan u regionalnom i inostranom fudbalu, objavio je "Glas Srpske".

Milošević je fudbalsku karijeru započeo u Rijeci, a tokom igračke faze nastupao je za Opatiju, Šibenik, Orijent, Rudar iz Velenja i Jadran iz Poreča. Nakon završetka karijere prešao je u trenerske vode, radeći u više klubova u Republici Srpskoj, među kojima su Sloga iz Trna, Omladinac, Krila Krajine i Laktaši.

Trenersko iskustvo sticao je i van granica zemlje, u Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj, gdje je vodio timove poput Segeda, Fortune Ujpešt i Čongrada.

U kasnijem periodu posvetio se menadžerskom poslu, a bio je posebno vezan za Trn, gdje je često boravio i družio se s veteranima lokalnog kluba.

