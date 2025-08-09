Preminuo igrač kojeg je udario grom: Poslije šest dana borbe, Dragiša podlegao povredama

Dragiša Savković preminuo je od posljedica udara groma

Izvor: shutterstock/Gelner Tivadar

Fudbaler Cera iz Petkovice Dragiša Savković (38) preminuo je od posljedica udara groma. Prije skoro nedjelju dana, 3. avgusta, na stadionu u Klupcima udario je grom i tom prilikom dvojica igrača teže su povrijeđena. Nažalost, Savković nije izdržao, podlegao je povredama.

Ljekari u Urgentnom centru u Beogradu, gdje je fudbaler bio hitno prebačen, danima su se trudili i borili se za Dragišin život. "Lajkovčanin je prešao u Cer iz mjesta kraj Šapca u ljetnoj polusezoni. Pred utakmicu jedva je, kako je svjedočio, izbjegao težak udes“, navodi se u tekstu Večernjih novosti koje su prenijele ovu vijest.

Dragiši je odmah po zadobijanju povreda ukazana pomoć na terenu, ljekari u ga reanimirali. Najprije je bio smješten u Opštu bolnicu u Loznici, ali je potom prebačen u Beograd.

Dragiša je iza sebe ostavio dvoje djece.