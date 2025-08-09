logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo igrač kojeg je udario grom: Poslije šest dana borbe, Dragiša podlegao povredama

Preminuo igrač kojeg je udario grom: Poslije šest dana borbe, Dragiša podlegao povredama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dragiša Savković preminuo je od posljedica udara groma

Fudbaler preminuo je od posljedica udara groma Izvor: shutterstock/Gelner Tivadar

Fudbaler Cera iz Petkovice Dragiša Savković (38) preminuo je od posljedica udara groma. Prije skoro nedjelju dana, 3. avgusta, na stadionu u Klupcima udario je grom i tom prilikom dvojica igrača teže su povrijeđena. Nažalost, Savković nije izdržao, podlegao je povredama.

Ljekari u Urgentnom centru u Beogradu, gdje je fudbaler bio hitno prebačen, danima su se trudili i borili se za Dragišin život. "Lajkovčanin je prešao u Cer iz mjesta kraj Šapca u ljetnoj polusezoni. Pred utakmicu jedva je, kako je svjedočio, izbjegao težak udes“, navodi se u tekstu Večernjih novosti koje su prenijele ovu vijest.

Dragiši je odmah po zadobijanju povreda ukazana pomoć na terenu, ljekari u ga reanimirali. Najprije je bio smješten u Opštu bolnicu u Loznici, ali je potom prebačen u Beograd.

Dragiša je iza sebe ostavio dvoje djece.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbaleri grom in memoriam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC