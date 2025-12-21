Igor Savić "preorao" Gradski stadion: Pobijedili smo Borac u obje utakmice i pokazali da smo bolja ekipa

Drugi put u sezoni Zrinjski slavio protiv Borca i približio se jesenjem šampionu na tri boda zaostatka.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Četvrti put zaredom Zrinjski je slavio u Banjaluci. Na tri premijerligaška i jednom meču Kupa BiH, "crveno-plavi" ostali su praznih šaka u duelu sa Mostarcima pred svojom publikom, dok su "plemići", nakon 2:1 u Mostaru, i drugi put u sezoni slavili protiv Borca, ovaj put na Gradskom stadionu (1:0).

Sjajan meč u gostujućem timu odigrao je Igor Savić, koji je dominirao na obje strane terena i bio jedan od najzaslužnijih za slavlje Mostaraca.

"Mislim da smo, prije svega, pokazali karakter, kako se bori za naš klub od prve do posljednje minute, držali smo se plana i ništa nas nije moglo poremetiti. Imali smo možda i sreće, vratilo nam se za razliku od nekih prošlih utakmica gdje smo dominirali ali nismo uspjeli. Velika pobjeda za nas, i za nastavak prvenstva", rekao je raspoloženi Savić.

Finiš 2025. godine nije mogao biti bolji za Zrinjski. Izboren je plasman u nokaut fazu Konferencijske lige, a pobjedom protiv Borca Mostarci su se u potpunosti vratili u trku za šampionsku titulu. Imali su "crveno-plavi" šansu da odu na "plus devet", ali će ipak zimovati sa samo tri boda prednosti,

"S obzirom na to koliko smo odigrali utakmica i da smo ostvarili prolazak u Evropi, zadržali smo priključak za Borcem, pobijedili ih u obje utakmice i mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa. Nadam se da ćemo ih u nastavku prvenstva prestići, ali prije svega moramo se dobro odmoriti", ističe fudbaler Zrinjskog.

Jedan od junaka utakmice bio je i mladi čuvar mreže Tin Sajko, koji je sačuvao mrežu u debitantskom nastupu za prvi tim Zrinjskog.

"Ne znam jesam li srećniji zbog debija ili velike pobjede. Svi su svlačionici smo se dogovorili da je pobjeda za navijače, da završimo kalendarsku godinu što bolje - nakon prolaska u Evropi, pobjeda i u velikom derbiju. Znamo da nismo jesenji prvaci, ali sljedeća polusezona je naša sigurno", optimista je mladi golman.

Dvadesetjednogodišnji golman dobio je priliku zbog povrede prva dva startera na golu Zrinjskog

"Velika je čast stati na gol jednog ovako velikog kluba. Nisam dugo branio, ali trenirao sam dobro, osjećam se dobro i najbitnije je da sam pomogao ekipi. I da želim, ne mogu reći nijednu ružnu riječ ni za Mostar ni za Zrinjski", zaključio je Sajko, koji je punih osam mjeseci bio bez kluba otkako je okončao saradnju sa Rudešom, a zatim u oktobru potpisao za Zrinjski.

Ono što je sigurno - na proljeće nas očekuje velika trka za titulu u Premijer ligi BiH između aktuelnog i jesenjeg šampiona BiH.



