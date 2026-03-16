Miško Ražnatović potvrdio novi potpis u Partizanu: Objavio fotografiju i poruku koja će obradovati navijače

Poznati agent Miško Ražnatović objavio je da je Uroš Mijailović potpisao višegodišnji ugovor sa Partizanom što će svakako da oduševi navijače.

Uroš Mijailović potpisao je višegodišnji ugovor sa Partizanom. Informaciju je prvo objavio klub, poslije čega je i njegov agent Miško Ražnatović odlučio da se oglasi na društvenim mrežama i da objavi i fotografiju sa potpisa.

"Uroš Mijailović, rođen 2008. godine, potpisao je prvi višegodišnji ugovor sa Partizanom", napisao je Ražnatović na Tviteru uz fotografiju na kojoj stavlja potpis na saradnju sa crno-bijelima.

Uroš Mijailović, born in 2008, has signed his first multi-year professional contract with KK Partizan.#BeoBasketpic.twitter.com/Sy0IZ2JT8B — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)March 16, 2026

Mladi košarkaš dobio je šansu kod Željka Obradovića, a svoj talenat i kvalitet potvrdio je i kod Đoana Penjaroje koji je zadovoljan njegovim igrama.

"Mijailović je igrao dosta od kada sam došao. Ima 18 godina, postoje velika očekivanja i pred njim je dug put. Zadovoljan sam načinom na koji radi. Naporno radi, zadovoljan sam. Napredova će, koristi dobro svoje minute u ABA ligi", rekao je Penjaroja u intervjuu za MONDO.

Uroš Mijailović je rođen u Mionici (blizu Valjeva) i tamo je započeo svoj košarkaški put. Njegov talenat ubrzo je isplivao, pa je prešao u Lazarevac i upravo tamo ga je primijetio Partizan. Polako je gradio svoj put i došao do seniorskog tima.

U ABA ligi je ove sezone odigrao za sada sedam mečeva, igra prosečno 14 minuta i bilježi 4,3 poena, 1,6 skokova i 1,1 asistenciju po utakmici u regionalnom takmičenju. U Evroligi je igrao na pet utakmica do sada i imao je priliku da "osjeti parket".

