Košmarna sezona za Dilana Osetkovskog: Košarkaš Partizana poručuje - "ima nešto veće od sporta"

Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski je taman pomislio da je gotovo sa problemima, a onda je ostao zarobljen u Dubaiju.

Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski preživio je pravi rolerkoster ove sezone. Bio je skrajnut kod Željka Obradovića, dobio je šansu kod Đoana Penjaroje, a onda je morao da napusti Beograd zbog doping slučaja. Sve se ubrzo riješilo, pa je krilni centar potpisao novi ugovor sa crno-bijelima. Ni tu nije bio kraj nevoljama, pošto je zajedno sa saigračima bio zarobljen u Dubaiju gdje su odmarali tokom reprezentativne pauze.

Upravo protiv Dubaija igraće u u utorak, u odloženom meču Evrolige. Klub iz UAE je u sjajnoj formi i za vikend su ubjedljivo slavili protiv Crvene zvezde.

"Da, ovo je bio rolerkoster sezona. Za mene prije svega, ali za sve, za navijače Partizana. Imamo uspone i padove, jedino što možeš je da nastaviš dalje. Ja mogu da dolazim da treniram, da radim, da pokušavam da budem najbolja verzija sebe. Pokušavamo da napravimo nešto jer dolazi plej-of i treba da pokušamo da osvojimo nešto", rekao je Osetkovski i dodao:

"Mislim da svake godine ima tih mentalnih izazova. Ali, mentalno prolazim kroz mnogo toga kao i svi ostali, kao vi ovdje. Nastavljam da se borim kao što sam već rekao."

Uprkos dešavanjima na Bliskom istoku, košarkaši Dubaija su nastavili sa dobrim partijama na svim frontovima.

"Oni su na šest pobjeda zaredom. Imaju dobar tim, igraju lijepo. To je izazov za nas. Zato što su i u našoj ligi, voleli bismo da igramo u plejofu. Igramo kod kuće, nadamo se podršci i da ćemo odigrati što bolje."

Otkrio je šta se desilo tokom odmora u Dubaiju. "Bilo je nerealno. Nisam igrao u Izraelu i nisam imao takva iskustva, nikad nisam imao takve situacije oko rata. Bilo je strašno da čuješ stvari, vidiš, osjetiš. Šta god se desilo u Dubaiju, to je samo mali dio svega ono što se dešava, što ljudi prolaze. Vidite da sam se vratio, treba samo da ne uzimate stvari zdravo za gotovo. Dubai je pomagao, vratili su nas ovdje. Postoji mnogo važnijih i stresnijih stvari u životu i svijetu, treba nam šira slika svega."

Šta bi za njega bio savršen kraj sezone? "Ne mislim da perfekcija ne postoji. Savršen kraj..? Da ostanem zdrav, sport i sve, ali važno je da ostanem zdrav. Svi idu kroz neke povrede, ali ja nisam imao ništa i moja sezona bi bila uspješna ako ostanem zdrav."