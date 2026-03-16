Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je o teškom rasporedu i previše utakmica u ključnom dijelu sezone.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Košarkaši Partizana u nedjelju su slavili u ABA ligi protiv Cedevita Olimpije, a već u utorak ih čeka odloženi meč sa Dubaijem u Evroligi. Ništa lakše neće biti ni rivalima crno-bijelih, pošto su i oni igrali protiv Crvene zvezde u regionalnom takmičenju. Oba tima u dobrom raspoloženju dočekuju ovaj duel.

Izabranici Đoana Penjaroje su u jako teškom rasporedu, ali nakon povratka Karlika Džounsa i Šejka Miltona izgledaju mnogo bolje na terenu.

"Mi se takmičimo šest ili sedam sedmica sa svima. Pobjeđujemo, gubimo. Izgubili smo posljednjih nekoliko utakmca po 2-3-4-5 poena razlike. To je način da se takmičimo, sutra je još jedna važna utakmica. Dubai igra dobro, oni su u dobroj formi. Oni mogu da se bore za plej- of."

Nema promjena u zdravstvenom biltenu, na spisku povrijeđenih je Dvejn Vašington. "Nema novih vijesti, nema dobrih vijesti."

Vidi opis "Nemoguće je trenirati": Đoan Penjaroja se osvrnuo na veliki problem pred meč sa Dubaijem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 20 / 20

Partizan i Dubai već imaju zavidno rivalstvo, a posljednja utakmica je pripala beogradskom timu. Klub iz UAE je u sjajnoj formi iako igraju van svoje domovine. "Da, pobijedili smo. Ali, sutra je nova utakmica. Ovo je za njih najbolji momenat za njih u sezoni. Oni su dobar tim u napadu, imaju dobre igrače, Kabengele, Bejkon, Petrušev. Tu je i Bertans."

Penjaroja se osvrnuo na težak raspored. "Igramo 14 utakmica u 35 dana. Nemoguće je trenirati, samo odradimo taktički trening, fokus je na video sastancima. Sada je momenat da igramo, da se oporavimo i da se spremimo za sljedeću utakmicu."

Dubai je u nedjelju nanio jako težak poraz Crvenoj zvezdi. "Sutra je važna utakmica za njih. Mislim da su jednu pobedu daleko od plej-ina. Igraju sa puno samopouzdanja. Imaju dobar ritam, dobra brzina. Dosta fizičkih ekipa. Odigrali su sigurno kao i da je Evroliga. Nadam se da ćemo se takmičiti sa njima."