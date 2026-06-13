Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić spremio je iznenađenje za Englesku na Svjetskom prvenstvu, ali je to propalo četiri dana pred meč u Dalasu.

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Poslije srebra u Rusiji i bronze u Kataru, fudbalska reprezentacija Hrvatske ima visoke ambicije i za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi - bez obzira što se nalazi u možda najjačoj grupi. Hrvatska će na otvaranju turnira igrati protiv Engleske (srijeda, 22.00) i potom ima teške utakmice sa Ganom i Panamom, pa je jasno koliko je važno da ne pokvari utisak protiv Tuhelove čete.

Ono što je problematično je da je četiri dana pred duel u Dalasu već isplivala taktička zamisao selektora Zlatka Dalića koji je htio da iznenadi Englesku. Pošto se sastav već pojavio u "Jutarnjem listu", teško da će uspjeti u tome.

Navodno, Zlatko Dalić planira da odustane od svoje klasične formacije sa četvoricom u zadnjoj liniji i za Engleze je spremio da izađe sa 3-4-2-1. Na sve to, biće i iznenađenja u samom igračkom kadru, tako da bi pravo niotkuda priliku trebalo da dobije napadač Petar Musa.

Šta je zamislio Dalić?

Vidi opis Zlatko Dalić će biti ljut na Hrvate: Pred meč istine s Englezima isplivao sastav tima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANTONIO BAT/EPA Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ANTONIO BAT/EPA Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ANTONIO BAT/EPA Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: ANTONIO BAT/EPA Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: ANTONIO BAT/EPA Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ANTONIO BAT/EPA Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ANTONIO BAT/EPA Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ANTONIO BAT/EPA Br. slika: 8 8 / 8

Interesantno je da je Petar Musa napadač Dalasa, jako dobro poznaje stadion na kome će se igrati utakmica, tako da bi iz tog razloga trebalo da počne u vrhu napada prije Ante Budimira i Igora Matanovića.

Što se tiče ostatka tima, na golu bi trebalo da bude Dominik Livaković, potom bi zadnju liniju činili Šutalo, Vušković i Gvardiol, dok bi po bokovima igrali Josip Stanišić i Ivan Perišić. U sredini tereba bi "osnovu" činili Modrić i Kovačić, ispred njih bi bili Petar Sučić i Mario Baturina, dok bi kao što smo već rekli Petar Musa bio u špicu.

Inače, u ovom istom sastavu Hrvatska je igrala prije nekoliko dana protiv Belgije i ostavila je loš utisak u porazu 2:0.

Dakle, ovo je očekivani sastav Hrvatske za Englesku: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Kovačić, Modrić, Perišić - P. Sučić, Baturina - Musa

Raspored Hrvatske na Svjetskom prvenstvu

Vidi opis Zlatko Dalić će biti ljut na Hrvate: Pred meč istine s Englezima isplivao sastav tima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 11 / 11

17. jun u 22.00 (srijeda): Engleska - Hrvatska (Dalas)

24. jun u 01.00 (srijeda): Panama - Hrvatska (Toronto)

27. jun u 23.00 (subota): Hrvatska - Gana (Filadelfija)