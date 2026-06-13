Zlatko Dalić će biti ljut na Hrvate: Pred meč istine s Englezima isplivao sastav tima

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić spremio je iznenađenje za Englesku na Svjetskom prvenstvu, ali je to propalo četiri dana pred meč u Dalasu.
Poslije srebra u Rusiji i bronze u Kataru, fudbalska reprezentacija Hrvatske ima visoke ambicije i za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi - bez obzira što se nalazi u možda najjačoj grupi. Hrvatska će na otvaranju turnira igrati protiv Engleske (srijeda, 22.00) i potom ima teške utakmice sa Ganom i Panamom, pa je jasno koliko je važno da ne pokvari utisak protiv Tuhelove čete.
Ono što je problematično je da je četiri dana pred duel u Dalasu već isplivala taktička zamisao selektora Zlatka Dalića koji je htio da iznenadi Englesku. Pošto se sastav već pojavio u "Jutarnjem listu", teško da će uspjeti u tome.
Navodno, Zlatko Dalić planira da odustane od svoje klasične formacije sa četvoricom u zadnjoj liniji i za Engleze je spremio da izađe sa 3-4-2-1. Na sve to, biće i iznenađenja u samom igračkom kadru, tako da bi pravo niotkuda priliku trebalo da dobije napadač Petar Musa.
Šta je zamislio Dalić?
Interesantno je da je Petar Musa napadač Dalasa, jako dobro poznaje stadion na kome će se igrati utakmica, tako da bi iz tog razloga trebalo da počne u vrhu napada prije Ante Budimira i Igora Matanovića.
Što se tiče ostatka tima, na golu bi trebalo da bude Dominik Livaković, potom bi zadnju liniju činili Šutalo, Vušković i Gvardiol, dok bi po bokovima igrali Josip Stanišić i Ivan Perišić. U sredini tereba bi "osnovu" činili Modrić i Kovačić, ispred njih bi bili Petar Sučić i Mario Baturina, dok bi kao što smo već rekli Petar Musa bio u špicu.
Inače, u ovom istom sastavu Hrvatska je igrala prije nekoliko dana protiv Belgije i ostavila je loš utisak u porazu 2:0.
Dakle, ovo je očekivani sastav Hrvatske za Englesku: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Kovačić, Modrić, Perišić - P. Sučić, Baturina - Musa
Raspored Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
- 17. jun u 22.00 (srijeda): Engleska - Hrvatska (Dalas)
- 24. jun u 01.00 (srijeda): Panama - Hrvatska (Toronto)
- 27. jun u 23.00 (subota): Hrvatska - Gana (Filadelfija)
Kao što je poznato, u narednu fazu prolaze po dvije najbolje reprezentacije iz svake grupe, kao i osam trećeplasiranih. Oni će biti rangirani na osnovu broja poena, gol-razlike, datih golova i tako dalje, odnosno četiri najslabije trećeplasirane ekipe neće doći do naredne faze.
Pobjednik grupe će igrati sa trećeplasiranim iz gupe E, H, I, J ili K, dok će drugoplasirani igrati sa drugim iz grupe K - što je ozbiljno komplikovano za Hrvatsku. To će najvjerovatnije biti Kolumbija, jedna od reprezentacija koje bi svi da izbjegnu.
Treće mjesto nije ni opcija za Hrvatsku, a najvjerovatnije donosi duel sa Portugalom.
Ko je na spisku Hrvatske?
Selektor "vatrenih" Zlatko Dalić nije previše eksperimentisao sa sastavom za predstojeće Svjetsko prvenstvo i uglavnom se okrenuo ka iskusnim i provjerenim snagama, onim sa kojima je i pravio uspehe od kada je na klupi. Ovo su fudbaleri na koje računa za Mundijal:
- Golmani: Dominik Livaković (Dinamo), Dominik Kotarski (Kopenhagen), Ivor Pandur (Hal siti);
- Odbrana: Joško Gvardiol (Mančester siti), Duje Ćaleta-Car (Real Sosijedad), Josip Šutalo (Ajaks), Josip Stanišić (Bajern), Marin Pongračić (Fjorentina), Martin Erlić (Mitjiland), Luka Vušković (HSV);
- Vezni igrači: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Mančester siti), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sosijedad), Martin Baturina (Komo), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bolonja), Toni Fruk (Rijeka);
- Napadači: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hofenhajm), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando siti), Petar Musa (Dalas), Igor Matanović (Frajburg).