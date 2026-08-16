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Arsenal pregazio Mančester siti za trofej: Arteta pokazao Mareski koga je Gvardiola više naučio

Arsenal pregazio Mančester siti za trofej: Arteta pokazao Mareski koga je Gvardiola više naučio

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Dugo nismo vidjeli ovako dobro izdanje fudbalera Arsenala, koji su se poigravali sa Mančester sitijem.

Arsenal pobijedio mančester siti i osvojio Komjuniti šild Izvor: Dimitris Legakis/EPA

Fudbaleri Arsenala su trijumfalno započeli novu sezonu, jer su lako i ubjedljivo savladali Mančester siti (3:0) u Komjuniti šildu. Okršaj šampiona i vicešampiona iz prethodne sezone, ali i repriza Liga kupa u kojem su "Građani" stigli do trofeja, bio je u potpunosti na strani tima Mikela Artete. Njegova ekipa pregazila je najvećeg rivala iz prošle sezone i novom treneru Encu Mareski zadala glavobolju nekoliko dana pred početak prvenstva.

Sve je počelo već u 23. sekundi meča kada je Arsenal stigao do prednosti. Tada je Majls Luis-Skeli asistirao, a Rikardo Kalafjori pogodio za prednost tima iz Londona. Nastavilo se nizom dobrih prilika za aktuelnog šampiona Engleske, a jednu od njih je nakon asistencije Hristosa Colisa u gol pretvorio Kai Haverc. Bio je to i rezultat na poluvremenu.

Arsenalovi fudbaleri nisu prekidali sa napadima ni u nastavku meča, a posljednji pogodak na utakmici postigao je Martin Edegor. Kapiten Arsenala i po svemu sudeći najbolji igrač na ovoj utakmici poigrao se protiv Điđija Donarume, koji je nakon njegovog "lažnjaka" pao i prije nego što je udarac upućen. Norvežaninu nije bilo teško da sa par metara ubaci loptu u praznu mrežu.

Mančester siti je imao daleko veći posjed lopte, više šuteva ka golu rivala i podjednak broj šuteva u okvir gola, ali bi svi ti podaci mogli da stvore lažnu sliku. Arsenal je bio daleko opasniji rival, konkretniji pred golom protivnika i učinkovitiji kada dođe do realizacije.

Za Arsenal je ovo bila fantatična uvertira pred početak sezone u kojoj brane titulu, a koju otvaraju utakmicom protiv Koventrija u petak (21.00). Sa druge strane, Mančester siti će zabrinutiji početi prvenstvo, a prvo ih čeka utakmica protiv Bornmuta na svom stadionu. 

Tagovi

Arsenal Mančester siti fudbal

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