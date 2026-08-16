Lana Pudar bez medalje! Mostarka završila finale kao sedma!

Najbolja bh. plivačica nije uspjela da se domogne medaalje na Evropskom prvenstvu.
Lana Pudar nije uspjela da ponovi uspjeh sa Evropskog prvenstva 2022. godine kada je osvojila zlato, ali ni da se domogne postolja.
Najbolja bh. plivačica u finalu na 200 metara delfin zauzela je sedmu poziciju isplivavši ovu dionicu u vremenu 2:11.14, odnosno pet sekundi i 24 stotinke sporije od pobjednice Kiane Masines iz Britanije.
Srebro je osvojila Dankinja Helena Rozendal Bah, a bronza je pripala Lauri Kabanjes Garzas iz Španije.
Lana je prilično podbacila s obzirom da je njen najbolji rezultat 2:06.82, koji je ostvarila upravo na Evropskom prvenstvu u Rimu prije četiri godine.