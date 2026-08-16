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Lana Pudar bez medalje! Mostarka završila finale kao sedma!

Lana Pudar bez medalje! Mostarka završila finale kao sedma!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Najbolja bh. plivačica nije uspjela da se domogne medaalje na Evropskom prvenstvu.

Lana Pudar Izvor: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/S / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lana Pudar nije uspjela da ponovi uspjeh sa Evropskog prvenstva 2022. godine kada je osvojila zlato, ali ni da se domogne postolja.

Najbolja bh. plivačica u finalu na 200 metara delfin zauzela je sedmu poziciju isplivavši ovu dionicu u vremenu 2:11.14, odnosno pet sekundi i 24 stotinke sporije od pobjednice Kiane Masines iz Britanije.

Srebro je osvojila Dankinja Helena Rozendal Bah, a bronza je pripala Lauri Kabanjes Garzas iz Španije.

Lana je prilično podbacila s obzirom da je njen najbolji rezultat 2:06.82, koji je ostvarila upravo na Evropskom prvenstvu u Rimu prije četiri godine.

Tagovi

Lana Pudar Plivanje

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