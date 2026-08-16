"Andrej ostavio posao zbog plivanja": Silađi u programu uživo otkrio šta je Barna prošao u Americi

Poznati srpski plivač Čaba Silađi sa divljenjem govorio o istorijskom uspjehu Andreja Barne na Evropskom prvenstvu u Parizu

Izvor: MN Press/Radio-televizija Srbije

Srpski plivač Čaba Silađi bio je stručni konsultant za vrijeme finalne trke Andreja Barne u finalu Evropskog prvenstva i aplaudirao je kada je najbrži Srbin u istoriji osvojio srebro.

Gledaocima je potom objasnio koliko je veliki uspjeh napravio Barna kada se okitio srebrom na podijumu između Rusa i Ukrajinca, impresivnim vremenom od 21,37 sekundi.

"Neću da zvučim pesimistično, ali moramo reći da kvalitet Evropskog prvenstva održanog prije dvije godine u Beogradu ne može da se poredi sa ovim, to je bilo mjesec dana prije OI u Parizu. Naravno da sve te medajle mnogo znače našem plivanju, to zlato u štafeti, ali ovo što je Andrej danas uradio... Ovo je ljudi, ispod 21,5 je toliko malo ljudi plivalo do ove godine da može da se izbroji prstima jedne ruke. Andrejev rezultat 21,3 je svjetski rezultat. To je medalja na Olimpijskim igrama u Parizu. Šta će biti dovoljno za medalju u Parizu? To niko ne zna", rekao je Čaba Silađi za mikrofonom Radio-televizije Srbije.

"Plivanje napreduje iz godine u godinu. Imamo svjetski rekord 20,88 koji je Australijanac (Kameron Makevoj) otplivao ove godine, imamo (Rusa, Jegora) Kornjejeva koji je isplivao 21,0 ove godine, ovaj Ukrajinac (Nikita Šeremet) je otplivao 21,1, Barna je otplivao 21,3, još nekoliko ljudi isto... U posljednje dve-tri godine je trka na 50 metara slobodno toliko napredovala da svako ko uđe u finale OI u El-Eju može da osvoji medalju"

"Morao je da radi i žrtvovao je 'stotku'"

Na tom mjestu je Silađi govorio o velikoj žrtvi koju je Barna podnio da bi se spremio za ovaj turnir. Da bi uštedio vrijeme, odustao je od trke na 100 metara.

"Moram još jednu stvar da kažem. Andrej je posljednjih nekoliko mjeseci trenirao 'full time' bez posla. On živi i radi u Americi, skoro je završio master studije i bilo mu je izuzetno teško da uskladi posao sa plivanjem i on je žrtvovao posao u posljednjih nekoliko mjeseci, da bi se fokusirao na Evropsko prvenstvo. Kako dalje do Los Anđelesa izgurati, to je već pitanje za nekoga drugog. On je čovjek koji mora da od nečega živi, nije baš da on preživljava, daleko je od toga. Ima stipendiju Ministarstva sporta, Olimpijski komitet ima program za njega, međutim život u Americi i u Srbiji nisu isti i tamo je morao da radi. Sad, to je njegovo kako će da rasporedi svoje vrijeme i treninge, ali zato je žrtvovao 'stotku', jer je za 'pedeseticu' malo manje vremenski potrebno za trening"

Silađi o lošim nastupima srpskih plivača

Niko se nije proslavio niti bio blizu osvajanju medalje među srpskim plivačima na Evropskom prvenstvu u Parizu.

"Ako izuzmemo Andreja Barnu, na prvo mjesto bih stavio našeg dugoprugaša Simića koji je otplivao dva lična rekorda. On je na studijama u Americi i iz godine u godinu pokazuje progres. 800 i 1.500 slobodno je vrhunski otplivao. Postao je drugi čovjek u istoriji, iza državnog rekorda Vuka Čelića i ima rezultate. Uliva nadu da će postati u narednim godinama kandidat za isplivavanje olimpijske norme za El-Ej. Tu bih stao. Nažalost, ostali plivači nisu uspjeli da prikažu najbolju formu".

"Tu bismo mogli da se dotaknemo i čuvenih jutarnjih trka u kvalifikacijama, gdje nam bioritam još nije na vrhunskom nivou, obično su one sporije nego popodnevne. Oni koji nisu uspjeli da se kvalifikuju u polufinala nisu uspjeli da pokažu potencijal, ali neka blaga kritika mora da se ukaže, jer imali smo ekspediciju od 11 plivača i očekivao sam imamo više popodnevnih trka. Možda bih izdvojio Uroša Živanovića, koji je u mojoj 'pedesetici' pokazao progres i otplivao vrijeme svog ličnog rekorda'

"I da dodam, svim našim plivačima bih naglasio da će sljedeće sedmice nastupati na Mediteranskim igrama i eto im prilike da se dokažu, veća je šansa za polufinale i biće više popodnevnih trka", kazao je Čaba Silađi