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NBA liga uvela novo pravilo: Sudije više neće tolerisati ovakav potez

NBA liga uvela novo pravilo: Sudije više neće tolerisati ovakav potez

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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NBA liga je donijela odluku o promjeni pravila za narednu sezonu kada je u pitanju odgurivanje u napadu. To će napraviti problem mnogim igračima, prvi na udaru je Šej Gildžus Aleksander.

nba liga promijenila pravilo za faul u napadu Izvor: Jacques Boissinot / PA Images / Profimedia

NBA liga uskoro počinje, trenutno se igraju prijateljske utakmice i timovi postepeno dižu formu za ono što slijedi. Odigran je već meč između Toronta i Majamija i tamo je tim sa Floride upisao ubjedljivu pobjedu (129:105).

Meč je obilježila i jedna zanimljiva situacija. Sviran je faul u napadu Skotiju Barnsu koji je prilikom kretanja u prodor rukom odgurnuo protivničkog igrača. Upravo to je jedan od detalja koji će biti promijenjen u predstojećoj sezoni. Sviraće se faul u napadu za takav potez.

Uticaće to na veliki broj igrača, posebno kada su bekovi u pitanju. Jedan od onih na udaru je i Šej Gildžus Aleksander kome je to jedan od zaštitnih znakova kada ide u prodor. Moraće mnogi igrači da se adaptiraju, jer sudije više neće tolerisati takve poteze.

"Primjena ovog pravila će da važi tokom prve dvije nedjelje i onda će da zaborave", glasio je komentar jednog od navijača.

Da li će zaista da bude tako i da li će one najveće zvijezde i dalje da budu zaštićene? Saznaćemo uskoro. Za sada, bar na pripremnim utakmicama, primjenjuju novo pravilo...

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Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

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NBA liga

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