NBA liga uvela novo pravilo: Sudije više neće tolerisati ovakav potez

NBA liga je donijela odluku o promjeni pravila za narednu sezonu kada je u pitanju odgurivanje u napadu. To će napraviti problem mnogim igračima, prvi na udaru je Šej Gildžus Aleksander.

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NBA liga uskoro počinje, trenutno se igraju prijateljske utakmice i timovi postepeno dižu formu za ono što slijedi. Odigran je već meč između Toronta i Majamija i tamo je tim sa Floride upisao ubjedljivu pobjedu (129:105).

Meč je obilježila i jedna zanimljiva situacija. Sviran je faul u napadu Skotiju Barnsu koji je prilikom kretanja u prodor rukom odgurnuo protivničkog igrača. Upravo to je jedan od detalja koji će biti promijenjen u predstojećoj sezoni. Sviraće se faul u napadu za takav potez.

La nouvelle règle en NBA appliquée :Push-off interdit, Scottie Barnes sanctionné ! https://t.co/nqtqpZ4yg6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr)October 4, 2026

Uticaće to na veliki broj igrača, posebno kada su bekovi u pitanju. Jedan od onih na udaru je i Šej Gildžus Aleksander kome je to jedan od zaštitnih znakova kada ide u prodor. Moraće mnogi igrači da se adaptiraju, jer sudije više neće tolerisati takve poteze.

"Primjena ovog pravila će da važi tokom prve dvije nedjelje i onda će da zaborave", glasio je komentar jednog od navijača.

Da li će zaista da bude tako i da li će one najveće zvijezde i dalje da budu zaštićene? Saznaćemo uskoro. Za sada, bar na pripremnim utakmicama, primjenjuju novo pravilo...

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(MONDO)