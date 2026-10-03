logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lebrona Džejmsa mole da ne leti helikopterom: "Sjeti se Kobija Brajanta, zašto rizikuješ?"

Lebrona Džejmsa mole da ne leti helikopterom: "Sjeti se Kobija Brajanta, zašto rizikuješ?"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Lebron Džejms potpisao je za Filadelfiju i helikopterom ide do Njujorka, a mnogi ga mole da to ne radi zbog tragedije Kobija Brajanta.

Lebrona Džejmsa mole da ne ide helikopterom zbog pogibije Kobija Brajanta Izvor: Ramon '' Tonito '' Zayas / Staff

Lebron Džejms iznenadio je mnoge odlukom da potpiše za Filadelfiju. Odlučio je da je to klub u kom ima najveće šanse da se bori za titulu prije odlaska u penziju. Međutim, ono što je bilo donekle neočekivano jeste da je riješio da ne živi tamo već da dolazi iz Njujorka helikopterom.

Tako je bilo i pred druženje sa medijima na koje je Lebron stigao helikopterom. Upravo je taj detalj privukao pažnju mnogih i fanovi ga mole da prestane to da radi i da koristi automobil. Svi pamte šta se desilo legendarnom Kobiju Brajantu koji je poginuo u helikopterskoj nesreći 2020. godine.

"Lebron je ušao u helikopter i otišao do kula u Njujorku gdje živi. Potrebno mu je oko 45 minuta za to, kolima bi mu trebalo oko dva sata. Nije sjeo u auto. Iako su stranci bili na zemlji, snimali telefonima i molili ga da sjedne u auto i da ne rizikuje. Zašto rizikuje?", stoji u tekstu "Atletika".

Naglašavaju da je prevoz helikopterom jedno od najsigurnijih prevoznih sredstava i da je smrtnost na 0.69 odsto na preko 100.000 letova. Ali, to ne sprečava fanove da ga mole da prestane i da nađe neko drugo rješenje.

Kako će sve to da izgleda kada krene sezona? Da li će zaista na treninge i utakmice da dolazi sa helikopterom ili će da se preseli u Filadelfiju?

Kobijevu tragediju svi pamte

Bilo je to 26. januara 2020. godine, cijeli svijet je ostao u šoku kada je stigla informacija da je Kobi Brajant poginuo u helikopterskoj nesreći, zajedno sa svojom ćerkom Đijanom (13) i još sedmoro ljudi. Svi oni krenuli su na košarkašku utakmicu na koju nikada nažalost nisu stigli. Helikopter je udario u brdo u blizini Kalabasasa i svi su poginuli.

Posljednji tvit koji je Kobi poslao bio je čestitka Lebronu Džejmsu koji ga je noć prije tragedije prestigao na trećem mjestu vječne liste strijelaca. Dugo su bili rivali na terenu, postali su prijatelji. Kobi je poginuo u 41. godini, Lebron će u decembru proslaviti 42. rođendan...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lebron Džejms Kobi Brajant košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC