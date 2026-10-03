Lebrona Džejmsa mole da ne leti helikopterom: "Sjeti se Kobija Brajanta, zašto rizikuješ?"

Lebron Džejms potpisao je za Filadelfiju i helikopterom ide do Njujorka, a mnogi ga mole da to ne radi zbog tragedije Kobija Brajanta.

Izvor: Ramon '' Tonito '' Zayas / Staff

Lebron Džejms iznenadio je mnoge odlukom da potpiše za Filadelfiju. Odlučio je da je to klub u kom ima najveće šanse da se bori za titulu prije odlaska u penziju. Međutim, ono što je bilo donekle neočekivano jeste da je riješio da ne živi tamo već da dolazi iz Njujorka helikopterom.

Tako je bilo i pred druženje sa medijima na koje je Lebron stigao helikopterom. Upravo je taj detalj privukao pažnju mnogih i fanovi ga mole da prestane to da radi i da koristi automobil. Svi pamte šta se desilo legendarnom Kobiju Brajantu koji je poginuo u helikopterskoj nesreći 2020. godine.

"Lebron je ušao u helikopter i otišao do kula u Njujorku gdje živi. Potrebno mu je oko 45 minuta za to, kolima bi mu trebalo oko dva sata. Nije sjeo u auto. Iako su stranci bili na zemlji, snimali telefonima i molili ga da sjedne u auto i da ne rizikuje. Zašto rizikuje?", stoji u tekstu "Atletika".

Naglašavaju da je prevoz helikopterom jedno od najsigurnijih prevoznih sredstava i da je smrtnost na 0.69 odsto na preko 100.000 letova. Ali, to ne sprečava fanove da ga mole da prestane i da nađe neko drugo rješenje.

Kako će sve to da izgleda kada krene sezona? Da li će zaista na treninge i utakmice da dolazi sa helikopterom ili će da se preseli u Filadelfiju?

Kobijevu tragediju svi pamte

Bilo je to 26. januara 2020. godine, cijeli svijet je ostao u šoku kada je stigla informacija da je Kobi Brajant poginuo u helikopterskoj nesreći, zajedno sa svojom ćerkom Đijanom (13) i još sedmoro ljudi. Svi oni krenuli su na košarkašku utakmicu na koju nikada nažalost nisu stigli. Helikopter je udario u brdo u blizini Kalabasasa i svi su poginuli.

Posljednji tvit koji je Kobi poslao bio je čestitka Lebronu Džejmsu koji ga je noć prije tragedije prestigao na trećem mjestu vječne liste strijelaca. Dugo su bili rivali na terenu, postali su prijatelji. Kobi je poginuo u 41. godini, Lebron će u decembru proslaviti 42. rođendan...

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