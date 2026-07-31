Lebron Džejms napravio supertim u Filadelfiji: Sad je ukrao pleja i bivšeg MVP-a Željku Obradoviću

Lebron Džejms je okupio nevjerovatan tim u Filadelfiji. Sada je stigao i bivši MVP Rasel Vestbruk.

Izvor: Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst/ Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Neće sarađivati sa Željkom Obradovićem, ali hoće sa Lebronom Džejmsom. Iako se dugo pričalo da Rasel Vestbruk nema ponude iz NBA lige i da razmišlja o tome da prihvati ponudu Panatinaikosa i zaigra u Evroligi to se neće desiti. Nekadašnji MVP NBA lige zaigraće 19. sezonu u NBA u dresu Filadelfije Seventisiksersa.

Sa 37 godina stiže u Filadelfiju gdje ga čekaju ne samo Lebron Džejms već i Džejlen Braun koji je stigao u trejdu iz Bostona, još jedan bivši MVP Džoel Embid, kao i Tajris Meksi i odlični ruki iz prošle sezone VJ Edžkomb.

Sa 37 godina stiže u Filadelfiju gdje ga čekaju ne samo Lebron Džejms već i Džejlen Braun koji je stigao u trejdu iz Bostona, još jedan bivši MVP Džoel Embid, kao i Tajris Meksi i odlični ruki iz prošle sezone VJ Edžkomb.

Brodi ne odustaje

Rasel Vestbruk je poslije samo dvije godine na UCLA izabran kao 4. pik od strane Oklahome. Nakon 11 godina tu i MVP titule 2017. godine prešao je u Hjuston, zatim u Vašington, pa Los Anđeles Lejkerse i Kliperse. Odigrao je godinu dana sa Nikolom Jokićem u Denver Nagetsima, a prošle godine je nastupao za Sakramento Kingse.

Otkako je otišao iz Oklahome jedva da je negdje upisao više od godinu dana ugovora i sada nastavlja karijeru. Sa Lebronom Džejmson je igrao od 2021. do 2023. u Lejkersima. Ima jednu MVP titulu, devet Ol Star mečeva, ali nikada nije osvojio titulu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!