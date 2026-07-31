Obradović pravi Partizanovu koloniju u Hapoelu: Grobari dobro poznaju imena koja napadaju Evroligu

Doskorašnji trener Crvene zvezde Saša Obradović sastavlja vrlo moćan tim za narednu sezonu u Evrokupu. Hapoel iz Jerusalima brojaće i nekoliko bivših igrača Partizana.

Izvor: MN PRESS

Odjeknula je vijest da je Saša Obradović, doskorašnji trener Crvene zvezde, riješio da postane trener kluba iz Evrokupa. Sad, kad se kockice polako sklapaju, jasno je da odluka nije bila slučajna. Bivši šef struke Monaka pravi vrlo moćan tim i, baš kako je obećao, ima ambicije da napadne plasman u Evroligu. U želji da Hapoel Jerusalim zaigra u elitnom takmičenju imaće i pomoć, i to nekolicine bivših košarkaša Partizana.

Hapoel Jerusalim zvanično je predstavio nekoliko igrača, ali se sve glasnije govori o pojačanjima koja su već stavila paraf i potrebno je samo ozvaničiti njihov dolazak. Između ostalog, provlače se imena i bivših košarkaša Parnog valjka, a neki od njih i dalje su ostali miljenici Grobara.

Posljednji je u tim stigao Šejk Milton (29, 196 cm). Doskorašnji plejmejker Partizana vjerovatno bi pokazao mnogo veći potencijal po povratku iz NBA lige da ga brojne povrede nisu sputale na tom putu. Na kraju je odigrao 23 utakmice u elitnom takmičenju, bilježio je skoro sedam poena, a imao je i 2,4 asistencije i 1,4 skoka za skoro 19 minuta po utakmici. S obzirom na to da je nosio dresove Filadelfije, Minesote, Detroita, Njujorka, Bruklina i Lejkersa, iskustvo koje ima ne može se zanemariti, a ako bude izbjegao nesrećnu sezonu kakvu je imao u Partizanu, jasno je da Saša Obradović u timu ima pravi dragulj.

Hapoel je ozvaničio još jednog bivšeg igrača Partizana. Džejlen Smit (31, 193 cm) prethodnu sezonu proveo je u Turk Telekomu, gdje je imao sjajnu sezonu. Bilježio je skoro 13 poena, imao je i skoro dva skoka, 3,2 asistencije i jednu ukradenu loptu u Evrokupu. Odigrao je 17 mečeva, dok je na terenu provodio 25,2 minuta. Da je i dalje u formi, potvrdio je i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u dresu Hrvatske. Delio je asistencije šakom i kapom, pa je na osam mečeva prosječno imao 5,4 podeljene lopte, uz 3,1 skok i 8,1 poen po susretu.

Ko još dolazi u Hapoel Jerusalim?

Kad su u pitanju bivši igrači Partizana, navodi se da bi Dušan Miletić (28, 215 cm) uskoro trebalo da bude novo ime u rotaciji Saše Obradovića. Iako je još sredinom minule sezone bila aktuelna vijest da se dijete Partizana vraća kući, od dolaska u Humsku nije ostalo ništa, pošto će Miletić zadužiti dres Hapoela iz Jerusalima. Centar koji je proteklu sezonu proveo u Klužu, a za novu je najavljen u Al Rijadu, trebalo bi da promeni klub u posljednjem trenutku. U prethodnoj sezoni bilježio je 13,4 poena, imao je i 7,8 skokova, 2,5 asistencija i 1,2 blokade po susretu u Evrokupu, pa na centarskoj poziciji predstavlja pravu premiju. Odigrao je 18 mečeva, a na terenu je proveo 22,5 minuta.

Osim Miletića, sve glasnije se govori i o dolasku Džejmsa Nanelija (36, 201 cm). Miljenik Grobara bio je viđen u dresu Parnog valjka. Međutim, činilo se da je donio odluku da karijeru nastavi u AEK-u iz Atine, ali kako stvari stoje, do početka sezone moguće su promjene. Naneli bi mogao da pređe u tim Saše Obradovića. Iako ima 36 godina, i dalje igra sjajno. U Ligi šampiona je u dresu AEK-a ubacivao 14,2 poena, imao je skoro četiri skoka i 3,2 asistencije.

Provlači se i ideja da bi Bruno Kaboklo (30, 208 cm) mogao da dođe u tim Saše Obradovića. Brazilac je već potpisao za Dubai, pa nije jasno da li bi povratak u Izrael značio pozajmicu ili otkup ugovora, ali ostaje da sačekamo rasplet situacije.

Gdje će igrati Hapoel Jerusalim?

Hapoel iz Jerusalima domaće mečeve u Evrokupu igraće u Beogradu. Nije prvi put da Srbija bude domaćin ekipama iz Izraela, a tradicija se nastavlja. Prema tome, doskorašnji trener Crvene zvezde Saša Obradović nastaviće da igra pred domaćom publikom, ovog puta u Hali sportova "Ranko Žeravica".

Evropski dueli Hapoela iz Jerusalima, oni u kojima je domaćin, biće igrani na Novom Beogradu. Iako su ambicije kluba iz Izraela bile velike, želja da se nađe na evropskoj sceni, a potom i izbori plasman u Evroligu na domaćem terenu, moraće da sačeka. Zbog političkih problema u toj zemlji, iznuđeno rješenje su mečevi u Beogradu.

"Drage navijačice i navijači,

Naše domaće utakmice u okviru Evrokupa biće odigrane u dvorani "Ranko Žeravica" u Beogradu, sve do donošenja drugačije odluke od strane rukovodstva takmičenja. Klub nastavlja da ulaže napore i čini sve što je u njegovoj moći kako bi se domaće utakmice vratile u Izrael, jer nema ničeg ljepšeg nego vidjeti Arenu obojenu u crveno.

Naprijed, Hapoel", piše u objavi kluba.

Hapoel iz Jerusalima igra u grupi A Evrokupa, gdje se nalaze sledeći timovi: Le Man, Burgos, Cedevita Olimpija, Tortona, Aris, Rostok i Riga.

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