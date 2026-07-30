Saša Obradović ponovo u Beogradu: U Srbiji vodi klub u Evrokupu

Doskorašnji trener Crvene zvezde Saša Obradović će u Evrokupu domaće utakmice sa Hapoelom igrati u Beogradu

Izvor: DARKO VOJINOVIĆ/AP

Hapoel iz Jerusalima domaće mečeve u Evrokupu igraće u Beogradu. Nije prvi put da Srbija bude domaćin ekipama iz Izraela, a tradicija se nastavlja. Prema tome, doskorašnji trener Crvene zvezde Saša Obradović nastaviće da igra pred domaćom publikom, ovog puta u Hali sportova "Ranko Žeravica".

Evropski dueli Hapoela iz Jerusalima, oni u kojima je domaćin, biće igrani na Novom Beogradu. Iako su ambicije kluba iz Izraela bile velike, želja da se nađe na evropskoj sceni, a potom i izbori plasman u Evroligu na domaćem terenu, moraće da sačeka. Zbog političkih problema u ovoj zemlji, iznuđeno rješenje su mečevi u Beogradu.

"Drage navijačice i navijači,

Naše domaće utakmice u okviru Evrokupa biće odigrane u dvorani "Ranko Žeravica" u Beogradu, sve do donošenja drugačije odluke od strane rukovodstva takmičenja. Klub nastavlja da ulaže napore i čini sve što je u njegovoj moći kako bi se domaće utakmice vratile u Izrael, jer nema ničeg ljepšeg nego vidjeti Arenu obojenu u crveno.

Naprijed, Hapoel", piše u objavi kluba.

Hapoel iz Jerusalima igra u grupi A Evrokupa, gdje se nalaze sljedeći timovi: Le Man, Burgos, Cedevita Olimpija, Tortona, Aris, Rostok i Riga.