Saša Obradović krade pojačanje Partizanu? Ništa od velikog povratka

Dosta imena sa dovodilo u vezu sa Partizanom ovog ljeta, ali ova opcija se dopala navijačima.

Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Džejms Naneli, ponovo je na cijeni. Nakon sjajne sezone u AEK-u sa kojim je igrao u finalu Lige šampiona, nekadašnji košarkaš Partizana bi mogao da se vrati u Evroligu. Navodno je ponuđen crno-bijelima i izrazio je želju da se vrati u Beograd, ali sada se u trku za njegov potpis uključio i Hapoel Jerusalim.

Pouzdani šuter i miljenik Grobara ima 36 godina, ali i dalje pravi razliku na terenu. Kako prenosi "Izrael Hajom" Saša Obradović ozbiljno razmatra dovođenje Nanelija koji ima iskustvo igranja u Izraelu, gdje je nosio dres Makabija.

Bivši trener Crvene zvezde pravi konkurentan tim za Evrokup i cilj je da sljedeće godine izađu na najveću scenu.

Šta stoji na putu Naneliju i Partizanu?

Naneli i Partizan imaju neraščišćene račune. Američki bek je proveo dvije sezone u Partizanu, bio jedan od velikih aduta Željka Obradovića, ali je zbog incidenta i tuče sa Stefanom Lazarevićem otpisan. Iako su kasnije crno-bijeli priznali da su se možda ogriješili o njega, Naneli je očekivao da klub stane uz njega.

Nekadašnji sportski direktor crno-bijelih je javno priznao grešku, ali Amerikancu to nije bilo dovoljno.

"Da li je to bila vještačka inteligencija? Lažni intervju? Ne znam zašto mu je trebalo toliko dugo. Zašto je to rekao tek nakon što se sve dogodilo? Bilo je drugačije od onoga što je rekao tada. Može mu se aplaudirati jer je to rekao, ali je to učinio kada je napustio klub. Da je to rekao kada se sve desilo, da se borio sa mnom i čuvao mi leđa, ja ne bih otišao. Tako se osjećam povodom toga. Napokon je neko osim mene rekao istinu. Ljudi koji su trebali da me podrže tada, to nisu uradili. Zaista ne znam kako da se osjećam povodom toga što je on to sada rekao. Samo nekoliko ljudi me razočaralo. Oni koji su mogli da pričaju. U neke sam razočaran."

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Pogledajte 00:19 Naneli, Panter i Doužer nisu išli da se pozdrave sa igracima Zvezde Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)