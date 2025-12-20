logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Misteriozna poruka Džejmsa Nanelija: Da li je ovo upućeno igračima Partizana?

Misteriozna poruka Džejmsa Nanelija: Da li je ovo upućeno igračima Partizana?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Džejms Naneli oglasio se na društvenim mrežama poslije poraza Partizana od Žalgirisa, pa se mnogi pitaju da li je ovo bilo upućeno baš crno-bijelima.

Misteriozna poruka Džejmsa Nanelija Izvor: MN Press/Printscreen/Instagram/jnunn21

Partizan je doživio drugi najubjedljiviji poraz istoriji u Evroligi. Žalgiris ga je razbio u Kaunasu (109:68). Potpuni haos nastao je poslije utakmice, a sada se oglasio i Džejms Naneli (35). Njegova zagonetna poruka na Instagramu natjerala je mnoge da se zapitaju da li je upućena baš crno-bijelima ili je to nešto što ima veze samo sa njim.

"Hoće da postanu dijamanti, ali uvijek bježe pod pritiskom", napisao je Naneli uz psovku na samom početku koja nije baš za prevod.

Naneli je u Partizanu bio jedan od miljenika navijača, ali na kraju nije došlo do nastavka saradnje. Sve je kulminiralo poslije tuče sa košarkašem Zvezde Stefanom Lazarevićem.

Izvor: Printscreen/Instagram/jnunn21

Bilo je mnogih spekulacija oko povratka Nanelija i u Evroligu, na kraju je završio u Kini i potpisao za Žejang Lajonse za koje i dalje igra.

"Pitajte igrače zašto su ovako odigrali"

Poslije duela u Kaunasu trener Mirko Ocokoljić bio je vidno ljut i razočaran prikazanim na parketu.

"Bio sam optimista pred utakmicu. Mislio sam da će igrači da pokažu reakciju poslije poraza od Virtusa. Zašto se to nije desilo, možda je najbolje da pitate njih. Pojedinačno ili zajedno. Imamo veliki problem sa timom, nekako smo se opet vratili na staro. Treba da sjednemo i svi zajedno da vidimo šta dalje da radimo. Ovako više ne može da se radi", poručio je Ocokoljić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džejms Naneli KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC