Stiže nova sila u evropskoj košarci: Naneli prva želja PAOK-a

PAOK bi uskoro u tim mogao da dovede bivšeg igrača Partizana Džejmsa Nanelija

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

PAOK iz Soluna sve je bliži da započne novu eru u svom postojanju. Već se spominjao dolazak novog trenera, želja kluba, a prije svega biznismena Aristotel Mistakidis koji se sprema da zvanično postane dio uprave košarkaškog kluba, jeste bivši šef struke Crvene zvezde Janis Sferopulos.A, sada se spominje i igrački kadar, pa i dolazak Džejmsa Nanelija.

Kako grčki mediji navode, dolazak Mistakidis označava novu eru u postojanju kluba i definitivno novu viziju u sportskom sektoru. Želja je da se klub izgradi na novim temeljima, da se oformi kompetitivna ekipa i tako možda stigne i do liderske pozicije u zemlji, a onda i u Evropi.

Već se spominju imena, Amerikanac koji je u NBA ligi gradio karijeru prva je opcija - Kem Rediš, vjerovatno će uskoro obući dres tima iz Soluna. On je dosad igrao za Atlantu, Njujork, Portland, Los Anđeles Lejkerse. Takođe, spominje se i Arturas Gudasitis, iskusni igrač u reketu mogao bi da doprinese stabilnosti u ekipi, a kako je neophodan konkurentan roster i još koje zvučno evroligaško ime, PAOK je sve bliži dovođenju i Džejmsa Nanelija.

Bivši igrač Partizana, dugo godina bio je igrač evroligaških ekipa, iako je trenutno karijeru nastavio u Kini, moglo bi se očekivati a ga u bliskoj budućnosti ponovo vidimo u Evropi. Ima 35 godina, ali čini se da će tim iz Soluna ekipu graditi na iskustvu, a ne samo na mladom kadru.

U slučaju da se svi transferi PAOK-a ostvare, u budućnosti bismo mogli vidjeti jednu stabilnu ekipu iz Soluna, koja će osim velikih ulaganja, raspolagati zvučnim imenima u ekipi, ali i na trenerskoj poziciji. Samim im mogla bi biti konkurentna i Panatinikosu i Olimpijakosu.

Najveće evropsko dostignuće kluba iz Soluna je Fajnal-for Evrolige u sezoni 1992/93, kada je zauzeo treće mjesto, poražen je od Treviza u polufinalu, a onda je u borbi za treće mjesto slavio protiv Real Madrida (76:70). Takođe u sezoni 2024/25 igrao je finale Evrokupa protiv Bilbaa.