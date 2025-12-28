Kameron Pejn odmah postao lider Partizana: Crno-bijeli deklasirali Split, zaigrao i Mika Murinen

Partizan je pobijedio Split u 12. kolu ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Partizan je došao do prve pobjede od dolaska novog trenera Đoana Penjaroje. Parni valjak je slavio u 12. kolu ABA lige nad ekipom Splita 110:74. Meč je obilježila odlična igra novajlije u evroligaškoj ekipi, pošto je Kameron Pejn bio najefikasniji igrač Partizana - ubacio je osam trojki iz 12 pokušaja, što je 67 posto šuta za tri poena.

Crno-bijeli su igrali u serijama, uz uspen i padove, ali je najveći utisak ostavio Kameron Pejn, koji je ponovo pokazao svoj trojkaško umijeće. Split je gubio i vraćao se u meč, posebno je priprijetio timu Đoana Penjaroje sredinom druge četvrtine, kad su gosti serijom od 9:2 stigli na sve četiri poena zaostatka (42:38). E, baš tada je Valjak pokazao inat.

Usledila je možda i najbolja igra Partizana u čitavom meču. Počelo je trojkom Sterlinga Brauna, potom je novu dodao Kameron Pejn, pa su uslijedili poeni Bruna Fernanda i Dvejna Vašingtona, a zatim i još jedna trojka Pejna za najveću razliku na meču i ujedno bezbrižan odlazak na poluvrijeme (56:38). Partizan je nastavio u istom ritmu, a rivala je rušio uglavnom trojkama.

Možda je Pejn "povukao nogu" kad je u pitanju šut izvan linije 6,75, ali onda su nastavili i Braun i Vašington i Osetkovski, a ponajviše Isak Bonga koji je u odsustvu Kamerona Pejna bio lider na terenu. Na drugoj strani Dario Drežnjak je pokušavao da održava što manji rezultatski zaostatak, a pomagao je i Džejkob Stefans, ali to nije bilo dovoljno za razigranog evroligaša.

Pejn je nastavio da "rešeta" mrežicu rivala - bilo je to ono što su crno-bijeli čekali od početka sezone. Pejn je postao siguran šuter i to je uspio posle samo dvije utakmice u dresu šampiona Srbije. Takođe je važno istaći da je Partizan bio dominantan i u skoku pa je i u tome nadigrao rivala (45:21), ali navijače u Pioniru posebno je oduševila igra Mike Murinena. Mladi Finac je poslije mjesec dana ponovo zaigrao, a među poenima koje je postigao našlo se i atraktivno zakucavanje i ovacije navijača.

Izvor: MN PRESS

Jedini koji se iz čitavog tima nije pojavio na terenu bio je Džabari Parker. Bivši igrač Barselone posljednji meč odigrao je protiv Krke, a i na ovom susretu Đoan Penjaroja mu nije pružio priliku.

