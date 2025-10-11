logo
Navijači Partizana pretučeni u Splitu: Dvije osobe povrijeđene, svjedoci kažu da ima krvavih glava

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Navijači Partizana su napadnuti i pretučeni poslije meča sa Splitom u ABA ligi.

pretuceni navijaci partizana u splitu Izvor: mondo.ba

Košarkaši Partizana savladali su Split u drugom kolu ABA lige u gostima, a nakon meča je viđen veliki skandal kada su pretučeni navijači Partizana koji su stigli u Hrvatsku da podrže svoj tim.

Kako javlja hrvatski portal "24 sata" ispred dvorane su pretučena trojica navijača Partizana. Prema navodima iz Hrvatske četiri navijača Partizana su bila na utakmici i mirno su gledali meč bez ikakvih provokacija. Svjedoci su naveli da je hitna pomoć morala da reaguje i da je jedan navijač imao krvavu glavu. 

"Možemo potvrditi kako su nakon košarkaške utakmice na Gripama u blizini dvorane od strane grupe mlađih osoba napadnuta tri srpska državljanina koja su bila na utakmici. Osobe nisu bile najavljene policiji kao službene osobe ili navijači gostujućeg kluba, tako da su izbjegle nadzor i osiguranje policije. Dvije osobe su povrijeđene i ukazuje im se pomoć. Treća osoba nije povrijeđena". kažu iz policije za 24 sata.

(MONDO, 24 sata)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:49
Šejk Milton, izjava posle Partizan - Efes
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Tagovi

KK Partizan KK Split tuča navijači ABA liga

