Zvezda pobjegla sa dna, od Partizana bolji samo jedan tim: Ovo je tabela Evrolige poslije tri kola

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je pobjedom nad Fenerbahčeom pobjegla sa dna, a Partizan je trijumfom nad Efesom otišao u vrh tabele Evrolige.

Crvena zvezda pobjegla sa začelja tabele Evrolige Izvor: MN Press/sofascore.com

Crvena zvezda je napravila čudo u Istanbulu i pobijedila aktuelnog prvaka Evrope Fenerbahče. Na kraju je bilo 86:81 za tim iz Beograda i ovo je bila prva pobjeda Zvezde u Evroligi ove sezone.

Čima Moneke je odigrao ključnu ulogu u samom finišu meča, iskusni centar Donatas Motiejunas se pokazao kao veliko pojačanje i sa 13 poena i šest skokova doprinio je pobjedi tima, a Zvezde se pomjerila sa dna. Jedini tim bez pobjede u Evroligi je za sada Baskonija koja je poražena od Olimpijakosa, Panatinaikosa i Asvela na startu takmičenja. Crvena zvezda sa jednom pobjedom stoji zajedno sa još osam timova na mjestima između 11. i 19.

Što se tiče Partizana, sa dvije pobjede za sada su u najgorem slučaju deseti, a zapravo - drugi. Kako to? Tako što timovi od drugog do desetog mjesta imaju po dvije pobjede, dok je jedina ekipa sa stoprocentnim učinkom u prva tri kola tim Žalgirisa. Ekipa Partizana je u ovom kolu Evrolige pobijedila Efes uz nestvarnu igru Sterlinga Brauna i vidjelo se da je početni poraz od Dubaija bio samo loš dan.

Pogledajte tabelu Evrolige: 



Šta sada čeka vječite?

Slijedi nam duplo kolo u kome će najbolji tim u Evropi ovog oktobra doći u Arenu. Crvena zvezda će dočekati prvo Žalgiris 14, a onda Real Madrid 17. oktobra i vidjećemo da li će i tada Tomislav Tomović biti na klupi ili će zvanično biti promovisan Saša Obradović.

Partizan prvo ipak mora u Split na meč ABA lige u subotu od 18 časova, a onda će prvo igrati sa Real Madridom u gostima 15. oktobra, a dva dana kasnije će gostovati najgorem evroligašu u ovom momentu Baskoniji.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan Evroliga

