"Janise, nedostaješ mi": Čima Moneke se obratio Sferopulosu poslije velike pobjede Zvezde

Nigerijac Čima Moneke zabilježio dabl-dabl u Istanbulu, pa se sjetio bivšeg trenera.

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke bio je heroj prve pobjede crveno-bijelih u sezoni. Nakon tri poraza (dva u Evroligi, jednog u ABA ligi), konačno je tim sa Malog Kalemegdana zaigrao prepoznatljivu košarku. Defanzivno su potpuno razbili šampiona Evrope, a onda se sve isplatilo u napadu. U momentima kada je Fenerbahče priprijetio u posljednjoj dionici, ukazao se Moneke koji je briljirao na obje strane terena.

Utakmicu u Istanbulu je završio sa dabl-dabl učinkom od 20 poena i 12 skokova. Nigerijac se poslije važnog trijumfa obratio bivšem treneru Janisu Sferopulosu koji je platio ceh loših rezultata.

"Prvo hoću da kažem: treneru Sferopulose, nedostaješ mi". Volio bih da si sa nama ovdje. Treneru Tomislavu Tomoviću srećan sam zbog njega zaslužio je ovu pobjedu. Tu je on zalupio je vrata,. Bilo je teško, ovo je bio meč kakav nam je baš bio potreban. Znam da imamo dovoljno da pobijedimo uprkos svemu", rekao je emotivni Moneke i dodao:

"Visok sam, cijelu karijeru mi pričaju da sam previše nizak, ali protiv toga se borim. Skakačko prisustvo mi je mnogo važno.- Kad god sam sposoban da doprinesem skakački i imam dabl-dabl".

Upitan je da li je novi lider ovog tima?

"Da apsolutno jesam, mada mislim da imamo nekoliko. Na terenu sam lider ovog tima,. Uvijek se trudim da budem pozitivan da to prenosim na tim. Imamo težak start sezone, oktobar je i ništa nije gotovo".

