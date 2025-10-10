"Da se vratim? Zašto da ne?" Filip Petrušev otkrio koji faktori su sve bili u igri, morao je da ode

Srpski centar Filip Petrušev govorio je o Crvenoj zvezdi, Olimpijakosu, Dubaiju i želji da opet zaigra u NBA ligi.

Aktuelni košarkaš Dubaija Filip Petrušev govorio je opširnom intervjuu za grčki "Gazetu". Centar je ovog ljeta napustio Crvenu zvezdu i odlučio se za novi izazov, što je i dalje aktuelna tema. Po prvi put je otkrio da je postojala šansa da ostane u Olimpijakosu kada mu se završila pozajmica, ali mnogo faktora je uticalo na nastavak njegove karijere.

U više navrata je isticao da je povratak u NBA njegov cilj, a na pitanje zašto igrač njegovog kalibra nije uspio "preko bare", imao je zanimljiv odgovor.

"Ne znam, mislim da to nije pitanje za mene. Postoji mnogo faktora. NBA je nešto sasvim drugačije, zavisi od toga da li ste draftovani, zatim u kojoj rundi , koje godine i za koji tim. Neki su ljudi maksimalno iskoristili priliku koja im se ukazala, a neki ne. Nikad nisam dobio pravu priliku, pa je možda zbog toga. Takođe, nisam želio da ostanem i da se borim kroz G ligu i budem posljednji na spisku. Želio sam da igram pravu košarku na najvišem nivou, a to je Evroliga. Zato sam se vratio u Evropu, možda čak i ranije nego što su neki očekivali", počeo je Petrušev.

Otkrio je da li je bilo ponuda iz najjače košarkaške lige nakon Olimpijskih igara prošlog ljeta, o čemu se spekulisalo u javnosti. Ipak, odlučio je da se vrati u Olimpijakos.

"Ne baš jer je tada već bilo kasno. Odlučio sam da se vratim u Olimpijakos. U NBA se sve dešava mnogo ranije. Kada sam otišao prvi put, već sam godinu dana prije Crvene zvezde znao da ću igrati u NBA kad-tad".

Poslije šestomjesečne pozajmice Crvenoj zvezdi, napustio je Beograd i priključio se ambicioznom projektu Dubaija.

"Kada je nešto novo, uvijek je privlačno. Želim da budem među prvima koji će to ostvariti. Ovo je prva godina kluba u Evroligi, nešto uzbudljivo , posebno za mlade igrače koji žele da dokažu nešto. To je prilika da se nešto izgradi od nule. Nismo postavili nikakve konkretne ciljeve u pogledu rezultata. Znamo da imamo talenta i potencijala, ali je sve novo. Naš glavni cilj je da igramo dobro, damo 100 posto i vidimo kako će ići. Naravno da ćemo se boriti za svaku pobjedu. Ne razmišljamo o Fajnal-foru, prerano je. Još uvijek gradimo tim, hemiju i našu kulturu. Potrebno je vrijeme".

Opet o Crvenoj zvezdi

Još jednom je upitan zašto je donio odluku da napusti Crvenu zvezdu, a pored privatnih stvari koje je do sada naveo kao ključni razlog, bilo je tu još faktora.

"Bilo je mnogo stvari. Prvo sam čekao da vidim da li ću dobiti ponudu iz NBA. Kada je nije bilo, Crvena zvezda je već angažovala igrače. Imao sam mnogo ponuda, ali je Dubai pokazao da me zaista želi. U Srbiji kažemo idi gdje te žele. Treneri u uprava su uglavnom sa Balkana. Govorimo istim jezikom imamo isti mentalitet i to je pravi izbor".

Postajala je mala šansa da se iz Zvezde vrati u Olimpijakos, ali to se nije obistinilo. Ipak, ne isključuje mogućnost da opet zaigra za pirejske crveno-bijele.

"Bilo je neki razgovora o obnavljanju ugovora, ali nije pronađen kompromis. Prijedlog nije bio realan. Volim Olimpijakos, to je jedan od najvećih klubova u Evropi, volim grad i navijače. Bilo mi je teško otići, ali uvijek stavljam košarku iznad svega . Trener je sjajan, ali ima specifičan sistem, a ja sam igrač koji može da igra na više pozicija. Nije bilo savršeno, a želio sam da pokažem sav svoj potencijal i mislim da sam ga pokazao u Zvezdi", rekao je Petrušev i dodao:

"Zašto da ne? Nemam ništa protiv bilo koga u Olimpijakosu, upravo suprotno. Imam prijatelje tamo, razgovaram sa igračima i članovima stručnog štaba. To je sjajno mjesto za mene".

Debakl Srbije na Eurobasketu

Osvrnuo se i na neuspjeh Srbije na Eurobasketu. "Mislim da svaki put kada nas smatraju favoritima, nešto krene po zlu. Bio je loš dan: povrede, bolesti i izostanci. Finska je igrala odlično, možda svoju najbolju utakmicu. Tako je u košarci, jedan loša utakmica i sve je gotovo".

Za kraj, upitan je Petrušev da prokomentariše smenu na selektorskoj poziciji na kojoj je Dušan Alimpijević naslijedio Svetislava Pešića.

"Biće to nešto drugačije. On je mlad, ali uspješan. Nismo radili zajedno, ali ga poznajem, on je sjajna osoba. Poslije neuspjeha, svi ćemo biti motivisani da se vratimo i postignemo nešto veliko", zaključio je srpski centar.

