"Da vidimo šta je sa Aleksom": Petrušev otkrio šta izostanak Avramovića znači za Srbiju

Filip Petrušev poslije poraza od Turske govorio je o povredi Alekse Avramovića.

Izvor: MN PRESS

Srbija nije uspela da nastavi niz pobjeda, jer je doživjela poraz od Turske u posljednjem kolu grupne faze Eurobasketa. Međutim, ono što više brine je situacija u kojoj se našao bek "orlova" Aleksa Avramović koji je u finišu druge četvrtine doživio povredu stopala i kasnije se nije vraćao u meč. Njegovi saigrači poslije poraza prvo su misli o Čačaninu, pa tek onda o narednom meču.

Nada "orlovima" u vezi sa Aleksonim oporavkom sada su dva dana pauze koji će ekipi mnogo značiti, a posebno Avramoviću, tvrdi Filip Petrušev.

"Sigurno da Aleksin izostanak utiče i u rotaciji. Kada se pogledamo, nema nas previše. To je najbitnije, imamo dva dana da se odmorimo, da vidimo šta je sa Aleksom. Da se on i Tristan što pre vrate. Imamo vremena da budemo spremni za osminu finala", rekao je Petrušev posle poraza.

Srbija je već ostala bez Bogdana Bogdanovića koji je doživio povredu zadnje lože i zbog koje je hitno morao da napusti Rigu i uputi se u SAD gdje će nastaviti liječenje. U međuvremenu je i Tristan Vukčević ostao van stroja, zbog istih problema kao i kapiten. Međutim, sa bivšim igračem Partizana nije tako opasna situacija, on će biti na raspolaganju selektoru Pešiću, ako ne u osmini finala, onda u narednoj fazi, pod uslovom da Srbija obezbijedi pobjedu nad Finskom.

Avramović vežbao na poluvremenu

Aleksa Avramović se posle poluvremena vratio u dvoranu, trenirao je plejmejker Dubaija pored klupe Srbije, ali nije ulazio u igru. Kamere su zabilježile u pauzi između dve četvrtine kako se Čačanin oporavlja od povrede, mada Avramović nije želio da ga snimaju, pa je u jednom trenutku uputio molbu kamermanu da ode od njega. "Molim te, molim te", zamolio je Aleksa kamermana.

Avramović je vježbao sa fizioterapeutom Predragom Jovičićem kada se vratio u dvoranu, ali očigledno nije bio spreman da uđe na teren. I nije Avramović bio jedina briga Srbije, pošto je u jednom trenutku i Vasilije Micić napustio teren zbog snažnog udarca u lice koji je dobio od Šehmusa Hazera. Micić je morao na klupu, pa je Svetislav Pešić u jednom momentu imao svega osam igrača na raspolaganju.

Izlišno je i pričati koliki značaj Aleksa Avramović donosi reprezentaciji. Osim harizme i energije, njegove defanzivne i ofanzivne sposobnosti veoma su važan faktor srpskog tima. Čačanin je na ovom meču postigao pet poena za 10 minuta na terenu, ostvario je 40 odsto šuta iz igre, podijelio jednu asistenciju i dodao jednu blokadu.

