"Šengun ne želi nadimak Bejbi Jokić": Larkin ljut jer tako zovu njegovog saigrača

Šejn Larkin je govorio o saigraju Alperenu Šengunu koji ima nadimak "bejbi Jokić".

Izvor: MN Prees, Screenshot/Instagram/@FIBA_Media

Alperen Šengun vodio je reprezentaciju Turske u posljednjem meču grupne faze Eurobasketa. Srbija je posustala u finišu meča, dok je Šengun bio lider na terenu. Zbog stila igre koji je pokazao odmah po dolasku u NBA mladi Turčin bio je prozvan "bejbi Jokić". Međutim, vremenom mu se taj nadimak nije dopadao, a sad je i Larkin otkrio da je Šengun drugačiji od Srbina.

"To je teško pitanje za odgovor. Mislim da on ne bi želio taj nadimak. Mislim da možete da vidite sličnosti u njihovoj igri, ali Alperen ima velike ambicije i veoma je samouvjeren klinac. Veoma je talentovan i vješt, mislim da mu je nebo granica", započeo je Larkin poslije pobjede nad Srbijom.

"Mislim da nije ni blizu svog "plafona", mislim da će nastaviti da napreduje i da bude sve bolji tako da mislim da ste mogli ranije da ga zovete "Bejbi Jokić" zbog stila igre koji je jaki sličan. Mislim da je tokom ovog turnira pokazao da je spreman da napravi sledeći korak. Prošle godine je bio Ol Star i mislim da će nastaviti da postaje sve bolji igrač. Nebo mu je granica i taj nadimak mu je pristajao prije nekoliko godina, ali mislim da je sada mnogo bolji nego kada ga je dobio", rekao je Larkin.

Šengun je susret sa Srbijom završio dabl-dabl učinkom. Postigao je 28 poena, uhvatio 13 skokova i podijelio sedam asistencija na ovom meču. Njegov prosjek na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu je 21,6 poena, bilježi i skoro 10 skokova po utakmici, a uz to dijeli i 6,8 asistencija po susretu.

