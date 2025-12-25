Nikoli Jokiću ostao samo Džamal Marej: Jedan po jedan padaju u Denveru, moraće sve sami

Nikola Jokić ostao je bez trećeg startera u Denveru zbog povrede.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi Nikole Jokića ostali su i bez krilnog košarkaša Kema Džonsona (29 godina, 203 cm). Iako nije doživio kidanje ukrštenog ligamenta, ipak jeste pretrpio ozbiljnu povredu desnog koljena u porazu od Dalasa, a procjene su da će odsustvovati, za početak, četiri do šest nedjelja.

"Poslije toga biće ponovo pregledan", saznao je portal "ESPN".

Tom povredom, Denver je ostao bez trećeg startera, jer su odranije povrijeđeni krilni centar Eron Gordon i Kristijan Braun. Gordon je već nedjeljama odsutan zbog povrede zadnje lože, a Braun zbog problema sa člankom. Prema dosadašnjim procjenama, oni bi mogli da se vrate oko Nove godine.

Kem Džonson igra prvu sezonu u Denveru i dok se trudi da popravi svoje brojeve (11,7 poena po meču) i da više pomogne ekipi, na momente zna i da veoma iznervira Nikolu Jokića. Ipak, njegovo odsustvo će drastično oslabiti tim i dodatno skratiti rotaciju trenera Dejvida Adelmana.

U takvoj, izrazito teškoj situaciji, Nikola Jokić sa plejmejkerom Džamalom Marejem mora da "vuče" ekipu sačinjenu uglavnom od rezervnih igrača. U takvom sastavu Nagetsi će igrati i u petak ujutru prema našem vremenu, kada će na katolički Božić Denver dočekati Minesotu.

Nagetsi imaju skor 21-8 i treći su na tabeli Zapadne konferencije iza Oklahome i San Antonija. Od početka decembra ušli su u seriju od šest uzastopnih pobjeda, a onda su u posljednja tri meča doživjeli dva poraza, protiv Hjuston Roketsa kod kuće i Dalas Maveriksa u gostima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!