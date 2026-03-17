Košarkaš Bosne MVP kola ABA lige

Košarkaš Bosne Janari Josar proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) prethodnog kola ABA lige.

Janari Josari.jpeg Izvor: KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Sarajevski "studenti" su utakmici trećeg kola Top 8 faze sezone u Laktašima savladali Igokeu m:tel (66:73), a Josari je bio najbolji sa 20 poena, devet skokova i po dvije asistencije i ukradene lopte.

Takav nastup protiv "igosa" donio mu je indeks korisnosti od 28 kao i MVP priznanje ovog kola za 29 minuta na parketu.

Inače, estonski košarkaš igra na poziciji beka šutera ili malog krila a u Bosnu je stigao prošlog ljeta iz poljske ekipe Džiki Varšava.

Izabranici Muhameda Pašalića u narednom četvrtom kolu Top 8 faze regionalnog takmičenja ugostiće rumunski Kluž u sarajevskoj "Zetri". Taj meč na rasporedu je u subotu od 19 časova.

