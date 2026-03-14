Pašalić nakon trijumfa u Laktašima: Nadskakali su nas - i opet smo pobijedili! Stefanović: Kad izgubiš 25 lopti...

Treneri dva tima Muhamed Pašalić i Nenad Stefanović iznijeli su utiske sa meča u Laktašima (66:73).

Izvor: KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel doživjeli su poraz u Laktašima, u meču 3. kola Top 8 faze ABA lige. Sarajevski tim je trijumfovao razlikom od sedam poena (66:73) i nanio domaćem timu treći uzastopni poraz u regionalnoj ligi, a sedmi na posljednjh osam mečeva.

"Ovo je bila izuzetno teška utakmica od samog starta. Čestitke mojim igračima i stafu, našoj upravi i svima koji nas podržavaju. Ovo je izuzetno bitna pobjeda za nas iz razloga što smo imali dvije utakmice, u jednoj kojoj se nismo proslavili (protiv Partizana, op.a.) i drugu u Mađarskoj prije tri dana gdje smo držali sve u svojim rukama do posljednja tri minuta.Sigurno su te dvije utakmice uticale na izuzetnu nervozu moje ekipe, gdje smo imali 40 posto šut iz igre i 58 posto slobodna bacanja. Zaista nevjerovatni podaci, gdje smo nadskakani, imamo minus devet u skokovima, i opet dobijemo utakmicu. To pokazuje da ova ekipa, bez obzira na sve probleme koje imamo, ima karakter kada treba. Nadam se da će ova utakmica da nas digne, da izađemo iz ove mini krize. Nije to više rezultatski, više je to, po meni, kriza u igri. Zaista nam nedostaje još jedan plejmejker, to igraju igrači kojima to nije prava pozicija, osim Donteja Karutersa, koji je tu jedini pravi plej. Čekamo da se vrati Džerod Vest, ali mi ćemo nastaviti da se borimo", rekao je poslije meča trener Sarajlija Muhamed Pašalić.

Strateg Aleksandrovčana Nenad Stefanović čestitao je Bosni na zasluženoj pobjedi.

"Mislim da su u posljednjoj četvrtini prelomili utakmicu u svoju korist, rekao bih pametnijom igrom, prevashodno od nas. Jako je teško igrati kući sa bilo kim, a pogotovo sa ovako kvalitetnim protivnikom. Ako imaš skoro 25 izgubljenih lopti, 16 promašenih slobodnih bacanja i 27/5 za tri poena, od kojih mislim da su većinski svi bili ili skroz otvoreni ili poluotvoreni... Definitivno su važnost susreta i težak poraz u prošlom kolu i u Kupu malo stekli ruke. Nemam šta da zamerim momcima za zalaganje i borbenost. Imali smo 48 skokova, iskontrolisali smo Bosnu na samo 4 ofanzivna skoka u drugom poluvremenu, u čemu su oni veoma opasni. Neke većinske defanzivne zadatke uradili dosta dobro, ali da bi se pobijedilo u ovakvoj utakmici, zaista mora minimum nekih stvari da se ispoštuje, neka slobodna bacanja više, neki šut ili neka izgubljena lopta manje i to bi bilo ok. Nastavićemo da radimo, dobro smo trenirali ove nedjelje. Sada je na nama da nastavimo u tom ritmu i siguran sam da ćemo dobiti nagradu koju zaslužujemo", riječi su Stefanovića.

