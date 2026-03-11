Bosna ubjedljivo poražena u Mađarskoj: "Studenti" moraju da nadoknade -15 za polufinale FIBA Evropa kupa

Tim Muhameda Pašalića pretrpio je poraz u prvom okršaju sa mađarskim Sombateljijem.

Košarkaši Bosne moraće, ukoliko žele da se nađu u polufinalu FIBA Evropa kupa, da nadoknade minus od 15 poena iz prvog duela sa Sombateljijem. Mađarski predstavnik trijumfovao je večeras pred domaćom publikom rezultatom 81:66, a odluka o tome ko će u polufinalnoj fazi izaći na megdan Bilbau ili Petkim Sporu pašće sljedeće srijede u dvorani "Zetra".

Tim Muhameda Pašalića kasnio je u završnici prve četvrtine sedam poena za rivalom (23:16). Međutim, odmah nakon toga uslijedili su najbolji minuti u igri "studenata" u večerašnjem susretu. Za pet-šest minuta, gosti su kreirali seriju 17:0, za plus deset na semaforu (23:33).

Sjajnu sekvencu gostiju trojkom je prekinuo Benedek Varadi za minus sedam, koliko je bilo i nekoliko sekundi prije kraja četvrtine (37:44), nakon čega je Bosnin Dontej Karuters zaključio prvi dio meča poenima sa linije za slobodna bacanja.

Serijom 9:0 na početku trećeg perioda Mađari su stigli do egala (46:46), da bi u završnici tog i početkom posljednjeg kvartala preuzeli konce. Tako su na oko sedam i po minuta do kraja meča odmakli koraka gostima (63:56), koji su na nešto više od četiri minuta do kraja smanjili na 66:64 trojkom Alfonsa Plamera.

Izgledalo je da ćemo gledati dramatičan kraj meča u Mađarskoj, ali je Bosni u završnici ponestalo daha. Pašalićevi izabranici podbacili su kad je za to bilo najmanje prostora. Postigli su u preostalom vremenu još samo dva poena, a primili čak 15, od čega 11 u posljednjih minut i po.

Prije drugog susreta sa Mađarima, Bosna će u subotu (14. mart) gostovati Igokei m:tel u sklopu trećeg kola Top 8 faze ABA lige.

SOMBATELJI: Keler, Perl 29, Varadi 12, Vilan, Bognar 2, Novaković 16 (9 skokova), Herger, Toro 7 (10 skokova), Verasto, Filipoviti 8, Piterson 7. Trener: Miloš Konakov.

BOSNA: Lopez 2, Jang 11, Atić 10, Halilović 9 (8 skokova), Gutić, Manojlović, Šalić 7, Joesar 11, Karuters 8, Zubac, Kovačević 3, Plamer 5. Trener: Muhamed Pašalić.

