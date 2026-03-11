Kada na teren izlazi Novak Đoković? Igraće usred noći sa braniocem titule

Novak Đoković na Indijan Velsu nije dobio dobar termin za navijače na ovim prostorima.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nakon što je ispao sa Indijan Velsa u dublu Novak Đoković se vraća na teren u noći između srijede i četvrtka. On će sastati sa braniocem titule Džekom Drejperom u trećem kolu singla, a meč bi trebalo da bude na progarmu oko 2 časa iza ponoći po našem vremenu.

Novak će zapravo najranije na teren oko 2 ujutru, a prije toga će morati da sačeka da se završe četiri meča. Prvo su na teren izašle Karolina Muhova i Iga Švjontek i taj meč je Poljakinja dobila sa 6:2, 6:0.

Zatim su meč počele Džesika Pegula i Belinda Benčić, a kada one završe na teren broj 1 će Karlos Alkaraz i Kasper Rud. Za sada je procena da Rud i Alkaraz na program dolaze između 22:30 i 23:00.

To znači da Novak neće kasniti ako stvari nastave da se odigravaju po planu, pa će zaista početi oko 2:00. Ako pobijedi i Džeka Drejpera u narednom meču rival će mu biti pobjednik meča između Danila Medvedeva i Aleksa Mikelsena.

