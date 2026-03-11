logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kada na teren izlazi Novak Đoković? Igraće usred noći sa braniocem titule

Kada na teren izlazi Novak Đoković? Igraće usred noći sa braniocem titule

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković na Indijan Velsu nije dobio dobar termin za navijače na ovim prostorima.

Indijan Vels kad se igra meč Đoković Drejper Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nakon što je ispao sa Indijan Velsa u dublu Novak Đoković se vraća na teren u noći između srijede i četvrtka. On će sastati sa braniocem titule Džekom Drejperom u trećem kolu singla, a meč bi trebalo da bude na progarmu oko 2 časa iza ponoći po našem vremenu.

Novak će zapravo najranije na teren oko 2 ujutru, a prije toga će morati da sačeka da se završe četiri meča. Prvo su na teren izašle Karolina Muhova i Iga Švjontek i taj meč je Poljakinja dobila sa 6:2, 6:0.

Zatim su meč počele Džesika Pegula i Belinda Benčić, a kada one završe na teren broj 1 će Karlos Alkaraz i Kasper Rud. Za sada je procena da Rud i Alkaraz na program dolaze između 22:30 i 23:00.

To znači da Novak neće kasniti ako stvari nastave da se odigravaju po planu, pa će zaista početi oko 2:00. Ako pobijedi i Džeka Drejpera u narednom meču rival će mu biti pobjednik meča između Danila Medvedeva i Aleksa Mikelsena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Novak Đoković Džek Drejper Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC