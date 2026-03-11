Novi Beograd nije došao na utakmicu: Sada je svima jasno da je napustio ligu

Novi Beograd bojkotovao utakmicu regionalne lige protiv Šapca.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Novog Beograda nisu došli na utakmicu Premijer regionalne lige u Šapcu i meč je registrovan službenim rezultatom 5:0. Novi Beograd nije doputovao u Šabac na meč 13. kola i na taj način je po svemu sudeći potvrdio svoju najavu da će napustiti takmičenje u kojem igraju srpski i crnogorski klubovi.

VK Novi Beograd objavio je ranije saopštenjem u kojem je najavio svoj izlazak, nezadovoljan odlukom Upravnog odbora regionalne lige da ne dobije organizaciju završnog turnira u naredne tri godine.

Vaterpolisti Šapca su doplivali do lopte koju je sudija podbacio i u tom trenutku je meč bio i formalno završen.

