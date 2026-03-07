logo
Novi Beograd istupio iz Regionalne lige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vaterpolisti Novog Beograda neće završiti sezonu u Regionalnoj ligi jer klub istupa iz tog takmičenja.

VK Novi Beograd istupio iz Regionalne lige Izvor: MN PRESS

Vaterpolo klub Novi Beograd oglasio se saopštenjem u kojem je objasnio da zbog problema oko organizacije Fajnal-fora Regionalne lige u vaterpolu napušta to takmičenje! Odluka koje je donio unutar kluba plasirana je javnosti kroz saopštenje, a ostaje da se vidi koliki će ona uticaj imati na regionalni vaterpolo.

Kao razlog za ovu odluku navodi se pitanje gdje će biti održan Fajnal-for turnir, odnosno, protivljenje određenih klubova da se završnica takmičenja igra na bazenu "11. april". Novi Beograd je odmah donio odluku o istupanju, a saopštenje kluba prenosimo u cijelosti:

"Poštovani, dana 26.2.2026. ste nas obavijestili da je Upravni odbor Regionalne lige donio odluku da se VK Novi Beograd dodjeljuje organizacija Fajnal for Regionalne lige u sledeće tri godine. Dana 3.3. ste nas usmeno obavjestili da postoje „određeni pritisci“ i protivljenja od strane Vaterpolo saveza Srbije, kojima su se javili neki klubovi, koji su kao protiv toga da se sprovede odluka UO Regionalne lige da se vaterpolo klubu Novi Beograd dodijeli organizacija Fajnal for turnira i da će u tom slučaju istupiti iz daljeg takmičenja (konkretno vaterpolo klub Šabac).

Juče, 5.3. smo vas obavijestili da nam danas, 6.3. do 15 časova pošaljete ugovor koji nam je dodijeljen, jer je prošlo već deset dana od donešene odluke (a o kojoj ste nas zvanično obavijestili mejlom), jer su uveliko krenule da se dešavaju radnje iza kulisa, čiji dio ni na koji način ne želimo da budemo a takođe i iz razloga da bi krenuli da obezbjeđujemo sredstva i uslove da se sam turnir održi u skladu sa onim što smo ponudili. Pošto ugovor danas do 15 časova nismo dobili, a nastavili ste da nam usmeno plasirate priče o tome kako se na vas vrši pritisak iz Vaterpolo saveza Srbije, odlučili smo da istupimo iz Regionalne lige, jer na ovaj način ona gubi svaki legitimet, jer svaka stvar i odluka znači mogu da budu usporene, pod obrazloženjem „vršenja pritiska“ bez obzira na legitimitet organa koji ju je donio.

Smatramo da je VK Novi Beograd ispunio sve uslove (a i više od onoga što je propisano konkursom a bio je i jedini koji se javio na konkurs) te stoga ne vidimo ni jedan ozbiljan razlog da nam ugovor ne bude poslat. Kada smo shvatili da legitimna odluka Upravnog odbora RL može da bude dovedena u pitanje, zbog kako kažete, a mi opet ponavljamo „određenih pritisaka“ smatramo da je samim tim Regionalna liga izgubila legitimitet, ozbiljnost, kredibiliteta, a nadasve regularnost, jer onda pod istim obrazloženjem svaka naredna odluka može da bude dovedena u pitanje, kako vi kažete „jer neko vrši pritisak“. Ovim je ugrožen i sam takmičarski rezultat učesnika i regularnost samog takmičenja.

Iz tog razloga, ne želeći da vas drugi savez i drugi klubovi „pritiskaju“ VK Novi Beograd od danas nije više učesnik Regionalne lige. Želimo vam svu sreću u budućnosti", saopštio je VK Novi Beograd.

Tagovi

VK Novi Beograd Vaterpolo

