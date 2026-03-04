Hrvati dobili bitku s Crnogorcima: Neće se igrati na bazenu koji nosi ime po čuvenom Džimiju

Dubrovački Jug je dobio bitku da se meč protiv Primorca iz Kotora igra u Podgorici.

Prva utakmica osmine finala Evrokupa između crnogorskog Primorca i hrvatskog Juga igraće se u Podgorici, a ne u Kotoru na bazenu "Zoran Gopčević Džimi". Upravo zbog imena bazena, hrvatski vaterpolisti nisu htjeli da dođu u Kotor, kao što su uradili i prošle godine jer smatraju da je pomenuti vaterpolista po kome je nazvan sportski objekat - ratni zločinac.

Iako sa tim u Primorcu nisu saglasni i žalili su se Sudu za sportsku arbitražu u Lozani, odluka Evropskog vaterpola (EA) je da se igra u Podgorici i oko toga ne žele da čuju ni riječ.

Kako prenose "Vijesti", ni jedna ni druga ekipa jutros nisu bile u glavnom gradu Crne Gore, ali se očekuje da u narednim satima doputuju i odigraju utakmicu koja je zakazana za 19 časova. Na kraju će i Kotorani pristati na ovo, pošto su upozoreni da bi ih čekala dvogodišnja suspenzija iz evropskih takmičenja i novčana kazna.

Predsjednik Primorca Siniša Kovačević je inače još u ponedjeljak saopštio da je klub iz Kotora predao tužbu Međunarodnom sportskom sudu u Lozani, uz traženje Privremene mjere, kojom bi se suspendovala odluka Tehničkog vaterpolo komiteta u Evropskoj kući plivanja, ali to nije bilo moguće.

Ko je Zoran Gopčević Džimi?

Rođen je 29. januara 1955. u blizini Kotora krenuo je da igra za Borac iz Orahovca, a od kada je sa 17 godina prešao u Primorac bio je tu do kraja karijere. Osvojio je duplu krunu sa klubom u sezoni 1985/86, a stigao je i do polufinala Lige šampiona i finala Kupa pobjednika kupova.

Za nacionalni tim je igrao od omladinskih pogona, pa je za omladinsku selekciju upisao 41 nastup. Duže od decenije bio je dio A tima, pa je za seniorski tim upisao 200 utakmica i osvoio srebro na Evropskom prvenstvu 1977. godine, zatim bronzu na Svjetskom prvenstvu u Berlinu 1978. zlato na Mediteranskim igrama u Splitu 1979. i srebro na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. Kakav je bio vaterpolista govori i to što je bio najbolji igrač turnira.

Kada je završio sa igranjem vaterpola 1988. godine preuzeo je Primorac i vodio ga do 1993. godine, kada je postao trener Budvanske rivijere. Ovaj klub je doveo do titule prvaka SR Jugoslavije 1994. godine, a zatim je 1998. preuzeo Niš. Vratio se u Primorac, a posljednji klub mu je bio subotički Spartak. Preminuo je na treningu ovog kluba 30. septembra 2000. godine, a u znam sjećanja na njega osim bazena postoji i ulica sa njegovim imenom, kao i memorijalni turnir na kome je u prošlosti bilo i hrvatskih ekipa.

Hrvatska tereti Zorana Gopčevića da je učestvovao u sprovođenju ratnih zločina u logoru Morinj na crnogorskom primorju. Već 2021. godine kada je riješeno da se promijeni ime bazena hrvatski klubovi su se bunili. Raniji naziv "Nikša Bićun" po narodnom heroju partizanske borbe je tada zamijenjen, a tada je poslat i dopis koji je potpisao državni sekretar u Ministartstvu turizma i sporta Hrvatske Josip Pavić.

