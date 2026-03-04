logo
Teniserka dobila prijetnje smrću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Teniserka Lukrecija Stefanini dobijala je prijetnje na društvenim mrežama pred meč kvalifikacija za Indijan Vels.

teniserka lukrecija stefanini dobijala prijetnje pred mec Izvor: Screenshot/Twitter/@quindicizero

Italijanska teniserka Lukrecija Stefanini (27) doživjela je neprijatnu i uznemirujuću situaciju pred nastup na velikom turniru u Kaliforniji. U noći prije meča dobila je poruku nepoznate osobe koja joj je, navodno, prijetila i slala fotografiju vatrenog oružja, uz poruku da ne smije da pobijedi ako želi da izbjegne posljedice.

Teniserka je kasnije objasnila da je poruka sadržala i lične podatke njene porodice, što je dodatno pojačalo strah i osjećaj nesigurnosti. Prema njenim riječima, poruka je imala za cilj da je psihički poremeti i navede na poraz, kako bi neko putem klađenja ostvario finansijsku korist.

I pored šoka, Stefanini je odlučila da nastupi. Prijavila je slučaj teniskoj organizaciji i ljudima zaduženim za bezbjednost turnira, koji su brzo reagovali i pojačali mjere zaštite. Nakon meča, koji je izgubila u tri seta, istakla je da je ponosna što je uprkos pritisku dala maksimum i završila borbu do kraja.

Ovaj incident još jednom je skrenuo pažnju na problem prijetnji sa kojima se suočavaju sportisti, posebno teniseri koji često igraju na nižim turnirima. U posljednje vrijeme zabilježeno je više sličnih slučajeva, što pokazuje da je bezbjednost igrača pitanje koje zahtijeva ozbiljniji pristup i dodatne mjere zaštite.

Šta je rekla Stefanini u obraćanju javnosti?

"Ovdje sam da snimim video kako bih vam ispričala šta mi se dogodilo noć pred meč. Oko jedan sat dobila sam poruku na 'WhatsApp' u kojoj su mi prijetili ako pobijedim u jučerašnjem meču, prijetili su meni i mojoj porodici, spomenuli su moje roditelje, mjesto gdje sam rođena i poslali mi fotografiju pištolja. Snimam ovaj video i pričam o tome jer mislim da nije bilo u redu da mi se stavlja takav pritisak ili da dobijem takvu poruku", uznemireno je govorila 138. igračica svijeta.

Ipak, na teren je izašla i potom izgubila od Viktorije Kasintseve iz Andore (6:4, 4:6, 4:6). "Pred meč sam se osjećala loše i nesigurno, ali sam odmah prijavila slučaj WTA-u, koji mi je obezbijedio veću sigurnost, pratio me do automobila poslije meča i bio veoma pažljiv - cijeli turnir je reagovao.

Željela sam da vam to kažem, ali uprkos svemu borila sam se do kraja da pobijedim meč, jer ne mogu i neću dozvoliti da me takve osobe zastraše ili utiču na moj posao. Mislim da je ovo posao, ali i zadovoljstvo i naša strast i ne mogu da vjerujem da su prijetnje postale dio sporta. Zato nisam obraćala pažnju na poruke sa 'WhatsApp', ali sam prijavila slučaj i nastaviću to da radim ako nastave da mi šalju takve poruke", rekla je Stefanini.

(MONDO)

