U masovnoj pucnjavi u Ostinu poginuo MMA borac

MMA borac u usponu Horhe Pederson (30) ubijen je u masovnoj pucnjavi u baru u Ostinu, gdje su stradale tri osobe, a 14 ranjeno. Pederson je nakon napada bio na aparatima za održavanje života, ali je kasnije potvrđena njegova smrt, potvrdio je "NBC News".

Borac iz Minesote nedavno se preselio u Teksas kako bi nastavio MMA karijeru i planirao je profesionalni debi. Trenirao je muai tai i MMA, a prijatelji su ga opisivali kao vedrog i posvećenog sportisti koji je uvijek pomagao drugima. Borio se u poluteškoj kategoriji i imao je skor 4-2 u amaterskim borbama, a u maju je trebalo da postane profesionalac.

Vlasnik akademija u kojoj je Pederson trenirao oglasio se nakon tragičnih vijesti: "Volio je da se bori, da uči iz mečeva, suočavao se sa svakim ko bi stao ispred njega. Nije birao protivnike", dodao je.

Napad je izveo 53-godišnji napadač Ndiagau Dijanj, koga je policija ubila na licu mjesta. Istraga o motivima i dalje traje. Prema pisanju "Associated Pressa", na sebi je imao odjeću s iranskom zastavom i natpisom "Vlasništvo Alaha".

Navodi se i da se automobolom dovezao niz ulicu, parkirao i zatim puškom počeo da puca na prolaznike i goste u kafićima. Istraga je u toku, prema navodima policije.

