Uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana: Uhvaćen u Španiji na osnovu međunarodne potjernice

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana: Uhvaćen u Španiji na osnovu međunarodne potjernice

Autor Dušan Volaš
0

Vasilije Gačević (22), osumnjičen za teško ubistvo MMA borca i reprezentativca Srbije Stefana Savića, uhapšen je u Kraljevini Španiji po međunarodnoj potjernici Interpola Beograd.

Uhapšen ubica MMA borca Stefana Savića Izvor: MMA savez Srbije/MUP Srbije

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslovaSrbije  Ivica Dačić izjavio je da je Uprava kriminalističke policije, Odjeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, obaviještena od strane Interpola Madrid, da je u Kraljevini Španiji lišen slobode Vasilije Gačević, na osnovu srpske međunarodne potjernice, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog djela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju.

"Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju je od strane Interpola Madrid obaveštena da je lišen slobode u Kraljevini Španiji Vasilije Gačević rođen 23.09.2001. godine u Beogradu, na osnovu naše međunarodne poternice, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju.

Izvor: Kurir/Drustvene Mreže/Printscreen

Dana 25.02.2024. godine, M.D. i V.G. došli su do ugostiteljskog objekta 'Dorćoleta' i nakon verbalne rasprave sa oštećenim Stefanom Savićem, V.G. je izvukao nož i tada je Stefan Savić počeo da beži, ali su ga sustigli i zadali mu više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela da bi mu zatim V.G. zadao više uboda nožem po telu i nogama usled kojih je oštećeni Stefan Savić preminuo.

Dok su okrivljeni na ulici udarali i nožem ubadali oštećenog Stefana Savića, iz kola je izašao oštećeni Stefan Marković koji se tu slučajno zadesio i koji je pokušao da spreči tuču ali je tom prilikom V.G. zadao više uboda nožem u predelu nogu i grudnog koša oštećenom Stefanu Markoviću i zadao mu teške telesne povrede", izjavio je Dačić.

Stefan Savić je bio MMA borac i reprezentativac Srbije, dodao je Dačić.

Tagovi

MMA ubistvo

