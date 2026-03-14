logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Požar kod Foče: Vatrogasci gase šumu i nisko rastinje

Požar kod Foče: Vatrogasci gase šumu i nisko rastinje

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Na području sela Mulahasanovići u fočanskoj mjesnoj zajednici Miljevina vatrogasci gase požar koji je u poslijepodnevnim časovima zahvatio šumu i nisko rastinje, rečeno je Srni u Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Foča.

Izvor: Aleksandra Janković - Srna

U toj jedinici naveli su da stanovništvo i objekti trenutno nisu ugroženi, te da gašenje vatre otežava nepristupačan teren i blizina minskog polja.

Prijava o požaru primljena je oko 18.00 časova, a uzrok je ljudski faktor, kažu u fočanskoj Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

Ovo je četvrta današnja intervenicija vatrogasaca na području Foče.

Izvor: Aleksandra Janković - Srna

Prethodno su lokalizovana požarišta na Šištetu, Okolištima i u Štoviću.

Tagovi

požar Foča šuma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

