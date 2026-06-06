Opsadno stanje u Sankt Peterburgu, projektili lete ka Moskvi: Ruska odbrana drugi put zakazala na Putinov važan događaj

Ukrajinska vojska izvela je noćas masovne udare na više ruskih regiona, a glavni cilj bio je istorijski lučki grad Kronštat nadomak Sankt Peterburga.

Izvor: Joseph EID / AFP / Profimedia

Ukrajinska vojska je tokom noći 6. juna, prema navodima medija, izvela opsežne napade na više ruskih regiona, gađajući brojne ciljeve, uključujući istorijski lučki grad Kronštat u blizini Sankt Peterburga.

Napad se dogodio uoči završnog dana Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, godišnjeg ekonomskog skupa koji se održava u rodnom gradu ruskog predsjednikaVladimira Putina, dok rastu zabrinutosti za bezbjednost velikih ruskih gradova.

Lokalni stanovnici prijavili su da su vidjeli oblake dima kako se uzdižu iz područja oko Kronštatskog pomorskog zavoda, ruskog vojnog brodogradilišta udaljenog oko 30 kilometara od Sankt Peterburga, prenijeli su ruski Telegram kanali.

Ukrainian drones attacked Leningrad Oblast and St. Petersburg once again.



In the city of Lebyazhye, drones struck a warehouse of the 15th Arsenal of the Russian Navy. Strong secondary detonations of ammunition were heard.



In the city of Kronstadt, the Kronstadt Naval Base was…pic.twitter.com/zfEySvnOpO — AMK Mapping (@AMK_Mapping_)June 6, 2026

Tačna lokacija udara nije odmah bila poznata. Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju dronove kako preleću grad neposredno prije prijavljenog napada.

Najnoviji napad na ovaj region uslijedio je samo nekoliko dana nakon što su ukrajinske snage u ranim jutarnjim satima 3. juna pogodile Naftni terminal u Sankt Peterburgu u Lenjingradskoj oblasti. Taj napad dogodio se u trenutku kada su zvanice pristizale na Ekonomski forum 2026. godine.

Prijavljeni napadi dio su šire operacije usmjerene na više ruskih regiona, pri čemu su mete bili različiti objekti naftne infrastrukture.

Fotografije i video-snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju požar u skladištu nafte u gradu Ust-Labinsk.

Takođe se navodi da je pogođena lučka infrastruktura u Marijupolju, gdje se na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi gust crni dim koji se uzdiže iznad luke.

Dim je primijećen i iznad objekta u mjestu Lebjažje u Lenjingradskoj oblasti, iako cilj napada nije odmah bio poznat.

Thick black smoke can once again be seen rising from the Kronstadt Marine Plant and Naval Base near St. Petersburg in Northwestern Russia, following reports of a Ukrainian drone attack against the base, with this occurring only a few days after the Boikiy, a Steregushchiy-class…pic.twitter.com/rx5ZWMRR5Y — OSINTdefender (@sentdefender)June 6, 2026

Tokom noći, više regiona na zapadu Rusije i teritorije pod ruskom kontrolom izdale su upozorenja na vazdušnu opasnost zbog ukrajinskih dronova koji su navodno letjeli iznad tih područja.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je iznad Rusije oboreno 376 dronova. Eksplozije su prijavljene iznad Uzlovaje u Tulskoj oblasti i Sevastopolja na Krimu. Aktivnosti protivvazdušne odbrane zabilježene su i u blizini grada Sočija.

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin izjavio je da je najmanje 12 dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prijestonici. Ukrajinska vojska za sada nije komentarisala napad.

Ukrajina se sve više oslanja na domaće dronove za napade na ciljeve duboko unutar Rusije, posebno na objekte povezane sa preradom nafte, logistikom i vojnom proizvodnjom, koji imaju važnu ulogu u podršci ruskim ratnim naporima.

Najnoviji ukrajinski napadi uslijedili su nakon što je Putin 5. juna odbacio otvoreno pismo predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, u kojem je pozvao na hitno obnavljanje mirovnih pregovora.