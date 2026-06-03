Udar na infrastrukturu, ima povrijeđenih: Napad dronova na Sankt Peterburg na dan otvaranja Ekonomskog foruma

Nekoliko osoba povrijeđeno je u napadu ukrajinskih dronova na Sankt Peterburg, saopštile su lokalne vlasti, navodeći da su mete bili pojedini dijelovi grada i infrastrukturni objekti.

Izvor: X/@Osinttechnical

Prema informacijama uprave Sankt Peterburga, pogođeni su Kirovski i Krasnoselski okrug, pri čemu je oštećeno i uništeno više objekata. Napad je, kako navode regionalne vlasti, izveden i na infrastrukturne objekte u Kronštatu, dok za sada nema izvještaja o poginulima.

Stanovnici Sankt Peterburga tokom jutra su objavljivali fotografije i video-snimke glasnih detonacija i velikog požara izazvanog ukrajinskim napadom dronovima, a na snimcima se vidi gust crni dim koji se uzdiže iznad naftnog terminala.

Analiza ruskog nezavisnog Telegram kanala Astra zaključila je da su dronovi pogodili upravo Naftni terminal Sankt Peterburg i izazvali požar. Riječ je o jednom od najvećih ruskih skladišta i izvoznih terminala za naftne derivate. Objekat se nalazi na obali Finskog zaliva, u sklopu Velike luke Sankt Peterburg, a godišnje kroz njega prođe oko 12,5 miliona tona naftnih proizvoda koji se prevoze riječnim, željezničkim i drumskim saobraćajem.

U trenutku objave izvještaja nije bilo moguće nezavisno potvrditi sve navode, a razmjere štete još nisu poznate. Sa druge strane, guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko objavio je da je iznad regiona tokom noći oboreno 50 dronova, ali nije komentarisao požare koji su izbili u luci.

Ukraine's UAVs engage in strategic attacks inside russia...



Ukrainian UAVs have paid a visit to the russian company JSC 'Progress'.



⚔️ The company is known for the production of high-tech equipment for aviation and missile control systems.



⚔️ Targets in Moscow and St.…pic.twitter.com/Ko6yEyLgoD — Aleksandr X (@AleksandrX13)June 3, 2026

Udar na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma

Napad je izveden na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, jednog od najznačajnijih poslovnih i ekonomskih skupova u Rusiji, koji će trajati do 6. juna. Ovogodišnji forum održava se pod sloganom "Pragmatičan dijalog: put ka stabilnoj budućnosti", a među učesnicima je i delegacija Republike Srpske.

Centralni događaj foruma biće plenarna sjednica zakazana za 5. jun, na kojoj je najavljeno obraćanje predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina.

Dan nakon ruskog napada

Ukrajina je i ranije napadala lučku i energetsku infrastrukturu u Lenjingradskoj oblasti. U januaru 2024. godine ukrajinski dron navodno je oboren iznad istog naftnog terminala, nakon čega je izbio požar. Kasnije, u septembru 2025. godine, ukrajinske snage pogodile su Primorsk, najveću rusku naftnu luku na Baltičkom moru, što je primoralo postrojenje na privremenu obustavu rada. Primorsk se inače nalazi oko stotinu kilometara od Sankt Peterburga.

Novi napad dogodio se samo dan nakon što je Rusija izvela razoran masovni raketni i dronski napad na Kijev, Dnjepar i druge ukrajinske gradove. U tim napadima poginule su najmanje 23 osobe, među njima i dvoje djece, dok je više od stotinu ljudi povrijeđeno. Ovaj ruski udar uslijedio je nakon višednevnih upozorenja ukrajinskih vlasti da Moskva priprema novi veliki vazdušni napad.