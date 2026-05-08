Međusobne optužbe Moskve i Kijeva: Kršenje dvodnevnog primirja uprkos proslavi Dana pobjede

Autor Dušan Volaš Izvor Fonet
Ukrajina i Rusija danas su iznijele međusobne optužbe za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila povodom proslave pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.

Ukrajina i Rusija razmijenile optužbe za nastavak napada tokom 8. i 9. maja Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Ministarstvo obrane Rusije saopštilo je da su 264 ukrajinska drona oborena u ranim jutarnjim satima, uprkos tome što je Moskva proglasila prekid vatre tokom 8. i 9. maja.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao da je ruska prijestonica bila meta napada, a prema navodima ruskih medija, dronovima je napadnut i uralski region Perm.

Rusija je upozorila da će svaki pokušaj Ukrajine da poremeti proslavu Dana pobjede dovesti do masovnog raketnog napada na Kijev, zbog čega je Moskva iz predostrožnosti rekla stranim diplomatama da se evakuišu iz glavnog grada Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage nastavile protekle noći napade na ukrajinske položaje što pokazuje, kako je naveo, da Rusija nije napravila "ni simboličan pokušaj prekida vatre na frontu".

Zelenski je kazao da je od sedam sati jutros po lokalnom vremenu bilo više od 140 ruskih napada na kijevske položaje na frontu, prenosi Ukrinform.

"Kao što smo to učinili u protekla 24 sata, Ukrajina će i danas odgovoriti istom mjerom. Branićemo svoje položaje i živote ljudi", poručio je Zelenski na Telegramu.

Sovjetski Savez izgubio je 27 miliona ljudi u Drugom svjetskom ratu, uključujući i milione žrtava u Ukrajini, ali je uspio da potisne nacističke snage natrag u Berlin, gdje je sovjetska pobjednička zastava podignuta iznad Rajhstaga u maju 1945.

Mile

Ja bi volio da vidim da oprobaju da napadnu Mosku sutra pa da vide kako trava gori a beton se topi u kievu.

