Lavrov: Rusija je spremna za mir ako je na to spremna i Ukrajina

Sergej Lavrov izjavio da je Rusija spremna za mir sa Ukrajinom.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Ruska Federacija spremna za mir sa Ukrajinom ako je i druga strana voljna za tim, piše "Kijev Independent". Istakao je da pregovori trenutno nisu glavni prioritet Rusije, ali da su svakako spremni na mir ako je spremna na to i druga strana, odnosno Ukrajina.

"Mirovni pregovori sa Ukrajinom nam trenutno nisu glavni prioritet. Ne forsiramo bilo koga na pregovore, nastavak toga nam trenutno nije prioritet", objasnio je Lavrov novinarima na diplomatskom forumu u Antaliji u Turskoj.

Posljednji direktni pregovori ruske i ukrajinske delegacije održani su sredinom februara. Posredovala je američka delegacija u tim pregovorima, a zasad nije poznato gdje i kada bi mogli da se nastave ti pregovori jer je rat u Ukrajini "pao u drugi plan" zbog rata na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara ove godine.