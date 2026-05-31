Dječija priredba u Boriku pretvorena u političku promociju: Roditelji ogorčeni organizacijom događaja

Završetak vrtića trebalo bi da bude jedan od onih trenutaka koje roditelji pamte cijeli život. Nekoliko dječijih pjesmica, recitacija, pokoja suza radosnica i fotografija za uspomenu. Dan koji pripada djeci.

Izvor: Grad Banjaluka

Umjesto toga, završna priredba privatnih vrtića u Boriku otvorila je pitanje gdje je granica između javnih politika i političke promocije.

Niko ne spori da su subvencije za privatne vrtiće i besplatni udžbenici značajno pomogli mnogim porodicama. Međutim, problem nastaje onda kada se stvori utisak da se dječije manifestacije koriste kao pozornica za promociju političkih uspjeha.

Prema navodima roditelja, u četvrtak su se u dvorani “Borik” prvi put okupila djeca iz privatnih vrtića sa područja Banjaluke na jednoj zajedničkoj manifestaciji povodom završne svečanosti.

Posebno nezadovoljstvo izazvao je početak programa tokom kojeg su promovisane gradske mjere, poput subvencija za privatne vrtiće, besplatnih udžbenika i drugih projekata Gradske uprave.

U Gradskoj upravi, kako stoji na sajtu, smatraju da je ovo bila idealna prilika da se "saopšte divne vijesti, a to je da u avgustu slijedi povećanje subvencija za boravak djece u privatnim vrtićima za čak 30 odsto, dok će u septembru, za srećan školski početak, uručiti novčanu podršku svim prvačićima u iznosu od 100KM".

Na taj način manifestacija posvećena djeci pretvorena je u promociju političkih aktivnosti gradskih vlasti.

„To je trebalo da bude dan posvećen djeci koja završavaju jedno važno životno poglavlje. Umjesto toga, slušali smo političke poruke i hvalospjeve gradskim projektima. Djeca ne smiju biti sredstvo političke promocije“, poručili su nezadovoljni roditelji.

Istakli su i da je veliki broj djece i posjetilaca stvorio gužvu zbog koje mališani nisu mogli da uživaju u svom danu, dok su roditelji teško mogli i da vide nastupe svoje djece, a i sama manifestacija je kasnila, zbog čega su djeca duže vrijeme čekala u kostimima na početak nastupa.

„Umjesto intimne priredbe na kojoj bi djeca nastupala pred svojim roditeljima, braćom, sestrama i drugarima koje poznaju godinama, sva djeca su smještena u Borik. Djeca su čekala svoj red za nastup okružena velikom masom ljudi, pokušavajući da pronađu roditelje u publici“, naveo je jedan ogorčeni roditelj na X-u.

Na kraju, kad se sve sagleda, nije problem ni gužva, ni organizacioni propusti. Suština je u utisku da je događaj koji je trebao biti posvećen djeci pripao odraslima i njihovim političkim porukama.

Zato postoji jednostavno pravilo - zabrana korištenja djece u političke svrhe. Političke poruke uvijek mogu biti izrečene neki drugi dan, na nekom drugom mjestu.

Dječija priredba, međutim, ima samo jedan trenutak i jedno mjesto i trebalo bi da ostane u potpunosti njihova.

(Mondo)