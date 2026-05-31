Zabrinjavajući trend u Srpskoj: Sve više djece u raljama predatora

Sve više djece je u raljama predatora, a na to ukazuju podaci broja krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece od lani u Republici Srpskoj koji je bio u znatnom porastu u odnosu na 2024. godinu.

Izvor: Shutterstock

Zvanični podaci MUP-a Republike Srpske pokazuju da je lani u oblasti krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece evidentirano 69 slučajeva, što predstavlja porast od 35,3 odsto u odnosu na 51 slučaj iz 2024. godine, pišu Nezavisne novine.

Kada je u pitanju silovanje, u 2025. godini evidentirano je ukupno 12 slučajeva, a četiri žrtve bile su maloljetne.

Najzastupljeniji oblik u oblasti krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece je iskorištavanje djece za pornografiju, čak 28 slučajeva, dok je obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina registrovana 25 puta.

Zabilježeno je i pet slučajeva polne zloupotrebe djeteta starijeg od 15 godina, pet slučajeva upoznavanja djece sa pornografskim sadržajem, dva slučaja zadovoljenja polnih strasti pred djetetom, kao i četiri slučaja korištenja računarskih mreža ili komunikacionih sredstava u svrhu izvršenja ovih krivičnih djela.

Prema podacima po policijskim upravama, kada je riječ o krivičnim djelima seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, najviše slučajeva zabilježeno je na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka (16), zatim Policijske uprave Bijeljina (15) i Policijske uprave Doboj (12).

Ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić rekla je da se u praksi pokazuje da počinioci najčešće ne djeluju naglo i otvoreno, već kroz duži period grade odnos povjerenja sa djetetom, koristeći lažne profile, ucjene, emotivnu manipulaciju ili vršnjački pritisak.

Zbog toga je, kaže, posebno važno djecu učiti da prepoznaju takve obrasce ponašanja i da znaju da svaku neprijatnu ili sumnjivu komunikaciju odmah prijave odrasloj osobi od povjerenja.

Takođe, dodala je, potrebno je kontinuirano edukovati roditelje, nastavnike i stručne saradnike jer djeca često šalju određene signale koje odrasli ne prepoznaju na vrijeme.

U velikom broju slučajeva dijete dugo ostaje samo sa problemom upravo zbog straha, stida ili osjećaja krivice.

Rajićeva je ukazala da djeca vrlo rano dobijaju pristup digitalnim platformama, a da pri tome često nisu svjesna rizika, manipulacija i posljedica dijeljenja fotografija, snimaka ili komunikacije sa nepoznatim osobama, te da, ako se to ima u vidu, podaci o porastu broja krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece dodatno zabrinjavaju.

(Mondo)