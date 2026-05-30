Potonuo brod sa 148 turista u Turskoj: Putnici iskakali u more (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Turistički brod sa 148 putnika i članova posade potonuo je kod Marmarisa na jugozapadu Turske nakon što je iz za sada nepoznatih razloga počeo da prima vodu.

Turistički brod "Big Boss" (Veliki šef) potonuo je u zalivu Akvarijum u Marmarisu, sa 148 osoba na brodu. Timovi Obalske straže brzo su evakuisali sve putnike, bez povrijeđenih.

Izletnički brod "Big Boss", koji je bio na turi u zalivu Marmarisa, počeo je da prima vodu i potonuo je iz za sada nepoznatih razloga u zalivu Akvarijum, u blizini ostrva Džennet. Nakon prijave, na teren je upućen veliki broj ekipa Obalske straže.

U pisanom saopštenju guvernerstva Mugle navedeno je da je nakon dojave o brodu koji je počeo da tone, a na kojem se nalazilo ukupno 148 osoba, uključujući 120 odraslih, 20 djece i 8 članova posade, hitno pokrenuta akcija spasavanja, piše Sea News.

"Pod koordinacijom ekipa koje su upućene na teren nakon dojave, naši građani sa broda bezbjedno su evakuisani uz pomoć obližnjih plovila. Pregledom je utvrđeno da nema poginulih, povrijeđenih niti zdravstvenih problema. Evakuisani građani bezbjedno su prevezeni na obalu", navodi se u saopštenju.

Navodi se da nadležne institucije, uključujući okružnu upravu Marmarisa i komandu Obalske straže, sprovode istragu i potrebne procedure u vezi sa incidentom.

(Mondo.rs)

