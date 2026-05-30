Prijedorčanin uhapšen zbog prijetnji policajcima putem društvenih mreža

Policija u Prijedoru uhapsila je D.Ć. iz ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nakon što je putem društvenih mreža uputio ozbiljne prijetnje smrću policijskim službenicima.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Prijedor, D.Ć. je uhašpen 28. maja, a prijetnje je upućivao u vezi sa svojim prethodnim hapšenjem od 26. maja, kada je takođe osumnjičen za isto krivično djelo.

Prema navodima policije, osumnjičeni je putem društvenih mreža uputio ozbiljne prijetnje po život policijskih službenika koji su postupali u ranijem slučaju.

Nakon kriminalističke obrade, D.Ć. je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti“ predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru.